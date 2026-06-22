Trae Young, primer bombazo en el mercado NBA a cambio de 212 millones

El genial base renunció hace escasos días a su opción de jugador con la idea de poder firmar un gran contrato como agente libre, algo que finalmente ha hecho para dejar sellado su futuro hasta 2030 sin tener que esperar al clásico 1 de julio

Mientras esperamos con 'paciencia' a conocer el destino de Giannis Antetokounmpo, no está nada mal ir abriendo boca con el primer bombazo del mercado NBA, el cual ha protagonizado Trae Young para certificar su condición de súper estrella a cambio de 212 millones de dólares y cuatro años, justo el contrato que le han puesto sobre la mesa el equipo que ya cerró un traspaso por él hace meses: los Washington Wizards.

Así es. Tal y como se veía rumoreando desde hace tiempo, los capitalinos han sellado un acuerdo con el base All-NBA, quien llegó desde los Atlanta Hawks en febrero como movimiento paralelo al de Anthony Davis, quien será su compañero en la campaña 2026-27 de la NBA.

Más allá de lo que logren los Wizards en el curso venidero, la realidad es que con este contrato que le han hecho hay Trae Young han pasado del ostracismo a ser un equipo al que seguir muy de cerca en la Liga, ya que ahora tienen un atractivo y reclamo con el casi no podían soñar hace muy poco.

Trae Young y la hora de reivindicarse

Lo cierto es que Young nunca ha escondido que jugar en la capital de Estados Unidos era una de sus preferencias. Por ello, cuando llegó en febrero, no se habló de lo que podía ofrecer al equipo de inmediato, sino de lo que podía suponer a largo plazo, algo que podremos comprobar a partir de octubre.

Pese a que su recta final en los Atlanta Hawks no fue nada positiva, debemos recordar que los llevó hasta la final de la Conferencia Este en el año 2021 y que en su carrera promedia 25,1 puntos y 9,8 asistencias. Y cuidado, que hablamos de un chico de tan solo 27 años. Lo tiene todo para reivindicarse a lo grande en Washington DC.

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