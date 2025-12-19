Yabusele empieza a cansarse de su papel en la NBA: "Esta situación no es en la que pensaba que me iba a ver"

El jugador francés, ex del Real Madrid, tendrá el próximo verano la opción de jugador, en su segundo año de contrato con los Knicks

Guerschon Yabusele se coronó este miércoles con un título en la NBA, algo de lo que muy pocos pueden presumir. Los New York Knicks ganaban la tercera edición de la NBA Cup y volvían a celebrar algo 53 años después de que se proclamasen campeones de la NBA por última vez.

El equipo neoyorquino, con Jalen Brunson como líder, derrotó a los Spurs de Wembanyama, pero su compatriota Yabusele no jugó ni un minuto. Era la puntilla a una situación que le está haciendo sufrir. El ex del Real Madrid era uno de los principales refuerzos de los Knicks para esta temporada, con el que querían reforzar su segunda unidad después de que Yabusele hubiera cuajado un gran año en los Philadelphia Sixers. Sin embargo, ha ido perdiendo protagonismo desde que arrancara la temporada, cediendo minutos en la rotación y, ahora mismo, su participación es testimonial.

El mejor ejemplo llegó en esa final, donde no tuvo ni siquiera la oportunidad de jugar. En apenas unos meses ha pasado de promediar 27 minutos con 11 puntos y 5,6 rebotes por partido a solo jugar nueve minutos, con 3 puntos y 2,2 rebotes de promedio por encuentro. Muchos de esos minutos sumados cuando el partido está decidido.

“No voy a mentir, esto está siendo muy difícil. Soy, ante todo, un competidor. Y esta situación no es en la que pensaba que me iba a ver cuando vine aquí”, señala en una entrevista para Ouest, donde reconoce que no tiene una comunicación muy fluida con el cuerpo técnico que lidera Mike Brown, sustituto este año de Tom Thibodeau. Ante esto, al francés sólo le queda tirar de paciencia. “Yo lo que intento es estar preparado para cuando el entrenador dice mi nombre. Esté el tiempo que esté en pista, intento controlar el impacto que produzco. El año pasado jugué mucho de pívot puro, de cinco, así que no es algo complicado para mí. Intento no estresarme y tener todos los días una actitud positiva”, añadía el internacional galo.

Yabusele se ve afectado en su juego

El ostracismo ha acabado pasando factura y Yabusele cuajó la pasada madrugada, ante los Indiana Pacers, una de sus peores actuaciones desde que regresó a la NBA. Acabó en su media de puntos (3), pero después de... 9 lanzamientos.

El exmadridista reconoce que no puede exigir nada, sobre todo, porque está en un gran equipo y éste está ganando 'sin él'. "Estamos ganando. Sería egoísta pensar solo en mí hay un buen grupo", reconocía Yabusele, que apela una vez más a la paciencia, al menos por ahora. "No tengo muchas respuestas, intento mantenerme en forma, estar listo", reconocía.

Según los medios especializados, los Knicks están buscando altura mientras Yabusele, uno de esos hombres que pueden ocupar las posiciones interiores pierde peso en la rotación. El francés firmó por dos años por 11,2 millones de dólares. 5,5 millones son de esta temporada y 5,7 los tiene garantizados para la próxima, donde tiene la opción de jugador. Tendrá que decidir si los acepta o se vuelve para Europa. En la Euroliga habría muchos equipos, empezando por el Madrid, esperándole.