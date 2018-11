Narváez: "Siempre había jugado de delantero centro hasta que llegué al Betis"

El futbolista del Betis Juanjo Narváez, cedido esta temporada al Almería, desveló en una entrevista concedida al Diario de Almería su disconformidad acerca de la posición que ocupaba cuando militaba en las filas del conjunto verdiblanco. "Desde que llegué, me revirtieron la posición. Comencé a jugar más en banda y me alejaron del área. Para mí fue negativo porque yo siempre había jugado de delantero centro. De hecho, cuando llegué a España, a la cantera del Madrid, Zidane siempre me ponía de '9'", señaló.

Y es que el colombiano no vivió una buena etapa en el Benito Villamarín. Constantemente cuestionado por la afición por sus actuaciones sobre el césped, Narváez nunca encontró su fútbol en Heliópolis, y los apenas 9 encuentros que disputó con el primer equipo en la temporada 2017-18 lo demuestran.

En esta temporada, tras pasar por el Córdoba en la pasada sin pena ni gloria, parece que sí está volviendo a recuperar sensaciones. Poco a poco está entrando en los planes de Fran Fernández y el encuentro de la pasada jornada ante el Deportivo de La Coruña es una buena prueba de ello. Ha disputado ya ocho partidos con la camiseta rojiblanca anotando un gol. Por lo que se espera que el 'cafetero' vaya aportando su fútbol a un Almería necesitado de puntos para alejarse definitivamente de la zona baja del descenso y asentarse en los puestos nobles de la clasificación (12º clasificado).

Este próximo fin de semana tendrá una nueva oportunidad de seguir ganándose un puesto en el once ante un Nástic de Tarragona colista dela categoría. Por ello, Narváez no se confía de su rival: "Están en una situación difícil, Segunda es una competición muy complicada porque un día estás arriba, pierdes dos partidos y te metes abajo. Lo que van a intentar es revertir su situación, juegan en casa y van a ser muy intensos. Nosotros tenemos que estar con la disponibilidad para afrontar un partido complicado y llevarnos los 3 puntos". "Fuera de casa nos está costando, pero nosotros seguimos peleando y compitiendo bien. Al final todo se define por pequeños detalles, pero estoy seguro que los corregiremos y sacaremos algo positivo de Tarragona", concluyó.