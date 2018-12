Ángel Haro: "El Betis está blindado ante el capital extranjero"

Ángel Haro ha defendido la paz institucional que ha llegado al Betis durante su mandato y ha dejado claro que con el diseño del reparto accionarial aprobado por su consejo el equipo verdiblanco está blindado ante el capital extranjero. "Tenemos tranquilidad institucional. Ha sido clave sacar al Betis de los juzgados. Se han hecho las cosas bien. Lorenzo Serra Ferrer ha hecho las cosas bien en lo deportivo. Lo más complicado desde que llegamos ha sido la situación institucional. Se hablaba del Betis día sí y día también de temas legales. Se perdía mucha energía en temas que no eran fundamentales, que es la gestión deportiva. Hay que congratularse de que estamos en buena dinámica. Es un Betis de los béticos. En esto tiempos estar blindados a capital extranjero es bueno", ha señalado el presidente verdiblanco en un programa especial en Cope con Carlos Hererra.

Eso sí, cuando se le ha preguntado por lo vivido ayer en la junta del Sevilla y la posibilidad de una venta del club ha querido dejar claro que no se mete. "He dejado muy claro que me gustaría no vender mis acciones ni que mis hijos lo hicieran. Respeto a todos, no quiero hablar del Sevilla y no echar leña al fuego porque viven un momento delicado. En el Betis hay un grupo de 30.000 acciones que no se pueden acumular lo que implica que es difícil llegar al 51 por ciento de acciones del club. Es difícil, habría que estar en la piel de cada uno. Entiendo que al que le haga falta dinero y tiene un patrimonio lo materialice. En el Betis se han puesto la herramientas para que eso no pase. Se han pasado de 8.000 accionistas a 14.000", ha defendido.

Entre los proyectos para el futuro, están cerrar el estadio y la nueva ciudad deportiva: "El anillo del estadio es un anhelo, pero necesitamos más potencia económica. Necesitamos dos o tres años en Europa League para terminar el estadio. De las soluciones que se contemplan, la reubicación es complicada porque son 15.000 abonados. Incluso haría una consulta a los béticos. El traslado al estadio Olímpico es una posibilidad, no la ideal. Ahora no está para jugar allí, pero a medio plazo podría ser. No sé cómo se afrontaría. La obra tardaría en torno a un año y medio. Tenemos una ciudad deportiva digna, pero corta de campos. Dando por supuesto que la cantera es fundamental necesitamos una nueva ciudad deportiva. Vamos a tener una de las mejores de Europa".

Además, ha hablado de estos asuntos. Mercado invernal: "Algo de dinero hay. Ahora está todo caro, vas al mercado y cualquier jugador es caro. El presupuesto de es casi 130 millones de euros más alguna plusvalía. De las estimaciones que hemos hecho en UEL podemos tener algo más".

Lo Celso: "Lo Celso es cedido con opción a compra y con su nivel habrá que materializarla. No es muy grande y es cómodo de pagar en tres años".

Quique Setién: "En el Betis todo el mundo es discutible y todos estamos de paso. Estamos muy satisfechos con el trabajo de Quique, el ambiente que hay, el equipo que ha formado. Está haciendo un gran trabajo y estamos contentos".

Necesidad de éxitos deportivos: "Crecer es hacerlo deportivamente y eso es a través de estar en Europa asiduamente. El propio negocio del fútbol genera cash flow para acometer inversiones".

Fabián: "Fabián ha hecho bien las cosas. En un momento en el que el Nápoles lo quería, se modificó el contrato, se ampliaron las condiciones, el Nápoles le ofrecía unas condiciones muy buenas. Cuando un club viene con la cláusula no se puede hacer más".

Cambios en la afición: "El Betis se vive como lo que es. Es algo muy pasional. Cuando se pierde es duro y cuando se gana es un momento de euforia. Llevamos muchos años sufriendo y cuando viene una mala racha se piensa que va a volver. Pero tienen que estar tranquilos porque el Betis está ahora estable. Estamos en una liga muy competitiva. Al Madrid le cuesta ganar al Huesca. Hay que intentar que los accidentes pasen lo menos posible".