El difícil encaje de un delantero 'top'

El Betis, como confesó en su última comparecencia pública Lorenzo Serra Ferrer, ha intensificado en las últimas semanas la búsqueda de un delantero centro que mejore la única línea que, al menos en lo que a producción goleadora se refiere, no está respondiendo a las expectativas. En este sentido, Loren (3), Sanabria (3) y Sergio León (2) apenas han colaborado en el apartado para el que mayoritariamente se les fichó, con lo que son la defensa y el centro del campo los que están tirando del carro.

Es por ello que desde la planta noble del Benito Villamarín entienden que hace falta un retoque arriba (más, si es posible, un carrilero polivalente que dé descanso a Junior y, de paso, suponga un acicate para Francis y Barragán). La prioridad, con todo, está en la vanguardia, para lo que la comisión deportiva (que integran, junto a Serra, el presidente, Ángel Haro, y su mano derecha, José Miguel López Catalán) echa cuentas con el fin de conseguir los fondos necesarios. Porque la idea no es sólo encontrar un delantero que mejore lo que hay, sino que el gasto no descuadre el presupuesto, por lo que únicamente se podría acometer una cesión si no sale alguien de arriba (Sanabria) o en otra posición (Boudebouz es el señalado).

Interesa que, de ser posible, el elegido conozca LaLiga, con el fin de acelerar su adaptación y de que su rendimiento sea inmediato. Salvo sorpresa (léase un aumento importante de la partida por una venta reseñable ahora), vendrá alguien a préstamo, con lo que, teniendo en cuenta que se pretende un punta 'top', el gasto en sueldo y seguramente en compensación para su club será importante.



Batshuayi, no

En los mentideros futbolísticos se ha llegado a especular con el interés del Betis en Michy Batshuayi (25), cuyo paso por el Valencia está siendo tan discreto (tres goles en 19 partidos, con apenas 871 minutos a sus espaldas) que la entidad che, eliminada a las primeras de cambio de la Champions League, no vería descabellado plantear al Chelsea su regreso ahora en enero. Lógicamente, los 'blues' no devolverán el dinero de la cesión (tres kilos), aunque, de hacerse cargo los verdiblancos de los gastos en la segunda vuelta, estudiarían la operación.

Con todo, desde Heliópolis aclaran a este diario que, si bien se trata de un delantero de enorme nivel, no van los tiros por ahí, al menos de momento. Sí están a la espera de cómo evolucione el mercado, incluyendo vueltas esperadas o sorpresivas.