Loren Morón: "Hay que valorar el trabajo que hacemos los delanteros del Betis"

El canterano del Real Betis Loren Morón ha atendido a los micrófonos de COPE Sevilla para hacer un repaso de la actual situación que vive en el equipo de Heliópolis.

El marbellí es consciente de la falta de gol que está padeciendo la delantera verdiblanca en esta primera mitad de la temporada, pero también quiso destacar la labor y el trabajo que realizan tanto él como Sergio León y Tonny Sanabria para que el equipo esté donde está: "Se nos acusa mucho de no meter goles, pero estamos tranquilos. Trabajamos mucho y nos movemos para abrir huecos a la gente que viene desde atrás. También hay que valorar el trabajo ese que hacemos. La gente puede estar tranquila, porque ni a Sergio, ni a Sanabria ni a mí se nos ha olvidado meter goles".

Hay que recordar que entre los tres apenas suman 8 goles repartidos entre las diferentes competiciones en las que está el Betis (liga, copa y UEL). Loren es el que mejores sensaciones está trasmitiendo, ya que además de que sus tres goles son en el campeonato doméstico, está cumpliendo y asociándose mejor sobre el terreno de juego con respecto a lo que le pide el equipo y Quique Setién. Por su parte, ni Sergio León ni Sanabria se han estrenado esta temporada en LaLiga, por lo que sus goles se reparten en tres en la Copa del Rey y dos en la Europa League.

A raíz de ello, también fue preguntado sobre la posibilidad de que el club esté interesado en traer en este próximo mercado de invierno un refuerzo en el ataque para paliar dicha carencia de gol, algo que Loren no quiso valorar. "Eso es cosa del club. Son ellos los que deben valorar si hace falta o no. Yo estoy tranquilo. Que venga un delantero en invierno no quiere decir que vaya a ser titular. Se lo tendrá que ganar en el campo", comentó.

Por último, el canterano habló de sus aspiraciones y expectativas para los próximos años vistiendo la camiseta verdiblanca. "Por soñar, soñaría con ir a la selección y con ganar un título con el Betis, está claro. Pero hay que tener siempre los pies en el suelo e ir poco a poco", concluyó.