Sanabria se queda; ya ha rechazado más de seis ofertas

Que Serra Ferrer está buscando un delantero que eleve la media de goles de este arranque de temporada es algo que ya ha hecho público hasta el propio club, pero tiene un problema, ninguno de los dos jugadores que podrían salir para dejar hueco tiene intención de dejar Heliópolis.

"Sergio León no va a salir del Betis este mercado de invierno pese a los rumores", indicó a ED hace unas semanas su representante, Joaquín Vigueras. Una negativa que también se va a encontrar con Tonny Sanabria, más lógico cuando tiene más protagonismo que el cordobés en las alineaciones de Quique Setién.

De hecho, el delantero paraguayo no sólo no quiere salir sino que se quiere quedar a toda costa y, según ha podido conocer ESTADIO, ya ha rechazado en las últimas semanas más de seis ofertas de clubes procedentes de ligas tan potentes como las de Alemania, Inglaterra e Italia. E incluso una de España, pues el Girona había preguntado por él para el caso de que le quitaran a Stuani. A todas ha dicho 'no' y lo piensa seguir haciendo las próximas semanas, pues su idea es acabar la temporada de verdiblanco y, tras marcar al Eibar, intentar enderezar la mala racha que le ha acompañado desde agosto.