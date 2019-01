Emerson, para tres meses

El Betis, con la colaboración económica del Barcelona (que sufragará el 25% de los 12 millones en que se cifra la operación), ultima el fichaje de Emerson Leite (20), prometedor lateral derecho del Atlético Mineiro, ya que varios clubes de la Premier, especialmente el Chelsea, aprietan para 'robárselo', lo que habría convencido a Serra Ferrer para no esperar hasta el próximo verano. Los propios albinegros, que pensaban retener a su zaguero para la Copa Libertadores, se han resignado a perderlo antes, pues, según publica 'UOL Esporte', presentan serios problemas de tesorería, por lo que necesitan ingresos urgentes para afrontar con garantías la temporada 2019.

Sea como fuere, la hipotética incorporación de Emerson al Betis, en caso de cerrarse el traspaso en estos días, no sería inminente. De hecho, se trataría de un fichaje para tres meses, por lo que, en todo caso, sería un desembarco más encaminado a su aclimatación que a la búsqueda de un rendimiento inmediato. Y es que el paulista figura entre los componentes de la selección brasileña inmersa en el Sudamericano sub 20, un torneo que arrancó ayer en tierras chilenas y que se dilatará hasta el próximo 10 de febrero. Como quiera que la 'canarinha', que debuta mañana ante Colombia (21:10, hora española) es una de las favoritas, su viaje a España no sería hasta mediados del mes venidero. Además, si Brasil queda entre las cuatro primeras, se clasificaría para el Mundial sub 20, que se celebra en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio.