Sergio León, menos reacio y más atento al mercado español

La salida de Tonny Sanabria al Genoa, equipo al que se marchará cedido hasta junio de 2020, está por ver cómo quedará configurada la delantera del Betis para el segundo y definitivo tramo de la temporada. Serra busca un delantero, una 'opción A' en la que está trabajando a destajo estos días, con Lucas Pérez en la recámara. Pero, en la vanguardia verdiblanca no se descartan más movimientos con Sergio León como principal candidato, aunque el goleador cordobés se encuentra muy a gusto en el equipo y su intención no es moverse€ a día de hoy.

El canterano, no obstante, sabe que, con Sanabria o sin él, es el tercer delantero del equipo, un rol que asume pero con el que no se conforma, ni mucho menos. Al '7' verdiblanco ya le ha dejado claro el técnico tanto en privado como de manera pública que sus opciones de jugar esta temporada van a ser limitadas, más aún si llega la deseada 'opción A' por la que pelea Serra Ferrer en estos momentos. Aún así, entre los planes del palmeño no pasa tirar la toalla y confía en que, como ha ocurrido por ejemplo con Barragán, termine por convencer a Setién antes de que acabe la temporada, aunque es consciente de que no va a ser fácil.

Con todo, el mercado invernal, y sobre todo el de delanteros, está muy vivo este año. Son muchos los equipos, tanto nacionales como extranjeros que están buscando refuerzos para esa zona, y, aunque el Betis no lo esté moviendo ni forzando para que encuentre una salida, lo cierto es que son muchos los equipos que se han interesado por el jugador verdiblanco en las últimas semanas. Equipos de la Bundesliga, de la Serie A y de la Superliga turca, además de la MLS, China y Japón. Equipos dispuestos no sólo a asumir la ficha del jugador sino también a pagar por una cesión o un presumible traspaso, llegado el caso.

Pero, Sergio León no se quiere mover de España. Espera, con la marcha del paraguayo al Genoa y a la espera de que llegue su sustituto, disponer de más minutos que cambien la opinión del técnico y le hagan cambiar su estatus dentro de la plantilla.

Aún resta una semana para el cierre del mercado, siete días en los que pueden pasar muchas cosas y en los que se esperan muchos movimientos en LaLiga que podrían hacer cambiar de opinión a Sergio León. Equipos como el Espanyol (si le quitan a Borja Iglesias), el Girona (si se termina marchando Stuani), el Celta o el Valladolid están muy pendientes del mercado, en el que, sin duda, Sergio León es una de las piezas más apetecibles.

Sea como fuere, el jugador no quiere irse al extranjero y, de tener que dejar el Betis, lo haría para ir a otro equipo de LaLiga. En caso contrario, preferiría seguir a las órdenes de Setién para tratar de ganarse de nuevo su confianza.