Lainez: "No cayó el gol pero nos entregamos al cien por cien"

Una de las novedades en el once de Setién para el partido ante el Athletic era la presencia de Diego Lainez. El mexicano ha ido mejorando con el paso de los minutos y tras el encuentro, ha mostrado su pesar por la derrota: "Me parece que el rival obstruyó mucho el juego pero nosotros lo manejamos. No cayó el gol pero nos entregamos al 100%".

En la segunda parte el Betis mejoró: "Luego el equipo logró sacar la ventaja en ese sentido y logramos mantener la posesión del balón, ellos se metieron atrás y bueno, por un gol no pudimos ganar".

Se está adaptando bien: "Me gusta esta liga, es competitiva, de las mejores del mundo y bueno, muy contento de estar aquí, de seguir aprendiendo y que el equipo vaya mejor".

Mucha presencia bética hoy en San Mamés: "Eso es algo muy bonito, los béticos van a todos lados, en todos lados hay personas como ellos y nos hacen sentir siempre como en casa".