Lainez: "Esto era un sueño que yo tenía"

Diego Lainez, protagonista en 'Heliópolis' de Betis TV, admitió que su reto más importante es triunfar en el Betis, equipo en el que está "centrado" y con el que espera clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey este miércoles.

- ¿Cómo se encuentra tras su primera titularidad?

- Fue un partido duro, pero ahora toca pensar en la Copa. Es una revancha rápida que te da el fútbol. Fue un escenario muy bonito para debutar como titular, estoy contento a pesar del resultado. Me quedo con las cosas positivas y con las que hay que mejorar.

- En su país ha tenido una gran repercusión.

- A los mexicanos que estamos acá se les apoya muchísimo y yo estoy notando ese apoyo ahora.

- Fue uno de los jugadores que más faltas sufrió en San Mamés...

- En México se recibían faltas, pero ayer -por el domingo- fue un partido intenso, un buen parámetro para saber lo que me espera. Ellos hicieron su partido y nos superaron y nos ganaron, pero con el equipo que tenemos le vamos a dar la vuelta a la situación.

- Hace 14 años que el Betis no juega unas semifinales.

- Es bonito estar en todas las competiciones para poder sacarte la espinita del partido anterior. Con la calidad que hay, este equipo tiene grandes aspiraciones. Me han hecho saber las ambiciones de este equipo y yo estoy muy contento de que así sea.

- ¿Qué tal su adaptación?

- Los compañeros me han hecho sentir como en casa. Tengo a Andrés, que me ha facilitado todo. El cuerpo técnico me ha brindado todo su apoyo para que me adapte lo antes posible. En México tengo a toda mi familia, pero ellos sabían que esto era un sueño que yo tenía. Tengo a mis padres acá.

- ¿Cómo asimila todos los cambios que ha vivido a sus 18 años?

- Siempre he sido muy equilibrado en todos los sentidos. He tratado de llevarlo todo con calma, lo que más me importa es mi familia y el fútbol.

- ¿Qué retos se propone?

- Soy más de centrarme en el día a día, lo que más me importa ahora es el Betis, el partido de Copa. Me centro en el Betis, quiero estar aquí, en el partido de Copa que es lo que queremos, pasar. Sería algo bonito.

- ¿Se esperaba que todo fuera así cuando firmó?

- Lorenzo me transmitió todo cuando estuvo en México, y es espectacular cómo te reciben. Justo vi el partido del Madrid y le dije que era cierto todo lo que me habían dicho.