Cardeñosa, sobre Jesé: "El Betis es el lugar ideal para él"

Uno de los grandes protagonistas del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que se celebró ayer en el Benito Villamarín, fue Julio Cardeñosa, encargado de extraer la bola del Valencia. El mítico ex-jugador verdiblanco tuvo tiempo también para repasar la actualidad verdiblanca en Radio Marca, destacando nombres propios como Setién, Canales o el flamante fichaje bético, Jesé Rodríguez.

Sobre el jugador canario y la posibilidad de que este rehaga su carrera, Cardeñosa afirmó que "si no lo hace en el Betis, no lo hará en ningún sitio". Para el vallisoletano, el Betis es el lugar ideal para recuperar la mejor versión de Jesé: "Tiene una caseta que le acogerá con los brazos abiertos, un equipo que juega de maravilla y es importante. Y una afición que le va a demostrar que le quiere y ayudará en todo lo posible. Si aquí no revierte la situación, no creo que lo consiga en otro sitio".

Sobre el técnico verdiblanco, Quique Setién, Cardeñosa destacó su gran labor al frente del equipo: "A veces nos cuesta disgustos pero hay mucho más a favor que en contra sobre Setién. Quedamos sextos el año pasado y en este estamos vivos en las tres competiciones. Hay aficionados a los que no les gusta el riesgo que asume el equipo, pero es el fútbol que tiene en la cabeza, ha metido a los futbolistas en esta dinámica".

Cardeñosa también se deshizo en elogios sobre Sergio Canales, del que destacó que "Ahora mismo está en un momento excepcional, físicamente sobrado y técnicamente siempre ha sido muy bueno".