"Estoy donde quise estar siempre"

El delantero Sergio León fue el invitado anoche en el programa 'Heliópolis', de la televisión oficial del club, donde admitió que "el ambiente en el vestuario, tras una derrota dura como la de Leganés, obviamente no es el deseado", pero saben que están "expuestos al típico día en que, por mucho que quieras, no te sale ni un pase", por lo que insistió, como en la zona mixta de Butarque, en su mensaje: "Sólo podemos pedir perdón a todos los béticos, especialmente los que se desplazaron a Madrid, y pensar ya en el partido del jueves, que es muy importante. Seguimos estando bien clasificados, a pocos puntos incluso de Champions. Estamos bien en Liga, Copa del Rey y Europa League. No podemos tirar la toalla por un mal día".

El de Palma del Río tiene claro que "no fue un problema de uno o dos futbolistas, sino de todos", recordando que "ese campo nunca se le da bien al Betis", pero, pese al 3-0, se queda con un torneo de la regularidad "bonito, donde todos los equipos son fuertes tanto en casa como fuera, y donde algunos, como Villarreal o Celta, hechos para estar arriba, pelean por salir de abajo".

A nivel personal, el artillero está "contento de volver a tener minutos, de poder jugar" para "coger el ritmo poco a poco", aunque físicamente se siente "bien, pese a no haber jugado" lo que le habría gustado. "Ahora, a tratar de hacer goles", zanja, al tiempo que se sincera sobre su ostracismo: "Son momentos duros. Sólo lo saben mi mujer, mi familia y los más cercanos. Pero hay que saber respetar las decisiones del entrenador o de quien las toma. El fútbol es así. Ahora parece que está contando más conmigo, por lo que intentaré responderle a mi manera".

Se emocionó al escuchar a la afición corear su nombre ante el Girona "no me lo esperaba; era la primera vez y me puse muy nervioso"-, como tras la vuelta copera ante el Espanyol: "Creía que era mi último partido con el Betis. Había tomado la decisión de salir cedido, tras hablar con mi mujer y con mi agente, además de con el club. Al final, todos queremos jugar, por lo que quise irme estos tres meses y medio a ver si podía tener minutos en otro equipo donde contaran un poco más conmigo. Salí a hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol, y la verdad es que disfruté mucho, pero se me vino todo a la cabeza cuando terminó el partido. Al día siguiente todo había cambiado. Tuve una reunión con la gente del Betis, que me pidió por favor que no me fuera, que iba a ser complicado encontrar un delantero en estas fechas. Yo, con tal que mi equipo no pase por eso, decidí quedarme para intentar dar la vuelta a la tortilla. Y aquí estoy, donde quise estar siempre, desde que firmé el año pasado. Me costó un mes y medio decidirme, pero, pese a mi situación, me quedé para no perjudicar al club. A ver si, con un poco más de suerte, tengo continuidad y puedo ayudar al equipo. Soy un bético más, con el privilegio y la suerte de defender este escudo, por lo que intento sudar y honrar la camiseta".

Sergio León, que confirmó lo avanzado por ESTADIO en la recta final del mercado invernal, no ocultó sus preferencias: "El Espanyol, que iba a vender a Baptistao, era una opción para irme cedido. Estaba entre el Celta y ellos; ambos me gustaban. Seguramente, habría ido a Barcelona, porque la familia de mi mujer nos pillaría cerca. No es lo mismo estar en Vigo solo. Estuve hablando con Javi López y Sergio García, que me iban a ayudar; bromeamos sobre si salía un rato y los eliminaba... y mira. Pero me debo al equipo que siento, que quiero y que me paga. Habría hecho lo mismo contra el Betis si se hubiese dado al contrario, por mucho que sea el club de mi vida".

Por último, el cordobés espera disfrutar de aquí a mayo: "Quedan unos meses muy bonitos por delante. Serán partidos complicados, pero hay que intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Estamos a un paso de poder meternos en una final. Es una pena, porque estábamos 2-0, pero el Valencia tiene un buen equipo. Todo sigue igual; hay que ir allí a ganar y ya está. Pero antes, a ganar en Rennes el jueves".