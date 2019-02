Ricardo Oliveira: "Es muy difícil, pero me encantaría jubilarme en el Betis"

El exbético Ricardo Oliveira ha hablado hoy, jueves, para la radio oficial del Betis, donde solo ha tenido buenas palabras para el club y la afición, a la que recuerda con mucho cariño. Ha deseado la mejor de las suertes al conjunto bético, al igual que ha desvelado uno de los sueños que le queda por cumplir en el fútbol, jubilarse en el Betis.

El brasileño tiene 38 años, pero aún sigue estando en muy buena forma y dándolo todo en el campo: "Me dicen que puedo ir a la selección brasileña. Sé que es muy difícil, que la gente mira mucho la edad, pero por qué no. Si tengo la oportunidad de volver al Betis, por el tiempo que sea, bienvenido sea. Es el club de Europa de mi corazón, nunca lo he negado, a pesar de estar muy agradecido a Valencia por darme la oportunidad de ir a Europa. El Betis fue el que me hizo grande, el que de verdad apostó por mí. Lo único que puedo decir es gracias a los aficionados que desde España me siguen dando ánimos. En Instagram hay muchos béticos dándome ánimos. Mi corazón es verdiblanco. El futuro pertenece a Dios. Es muy difícil, pero me encantaría jubilarme en el Betis. Sería algo extraordinario. Soy un bético más desde Brasil".

El jugador admitió que le cambió la vida: "El fútbol me hizo un hombre, me enseñó muchas cosas. Conocí culturas. Le he podido dar cosas a mi familia pobre. Aparte, conocí el lado bueno del fútbol. Cuando lo deje, voy a contribuir mucho al fútbol. Tengo contrato hasta 2020, cuando tenga 40 años. Cuando deje de disfrutar dentro del campo, voy a retribuir al fútbol fuera".

También habló sobre la Copa del Rey, de la que dijo "ojalá que consigan llegar a este ansiado objetivo de llegar a la final, que es posible, y que pueda llegar otro trofeo". "Estoy disfrutando viendo cómo el Betis ha vuelto fuerte. Tiene a grandes jugadores, está en la Europa League y a un paso de la final de la Copa del Rey", añadió Oliveira para Radio Betis.

Además le dedicó unas palabras a Lorenzo Serra Ferrer, actual vicepresidente deportivo del Betis y entrenador durante la temporada que el brasileño jugó en el equipo heliopolitano, del que dijo: "Lo que hizo conmigo fue cosa de padre. Me apadrinó, me abrazó, me corrigió, me dio confianza y me dijo que disfrutara del fútbol. Me dijo que confiaba en mí y que le podía aportar lo que necesitaba. Y así fue. Me enseñó muchas cosas en el Betis. Consiguió transformarme en un jugador letal. Él me dijo que iba a ser el jugador que iba a definir los partidos para el Betis. Exigió lo máximo de mí. Y yo pude sacar lo máximo. Fue una temporada increíble. Le tengo mucho cariño a don Lorenzo. Con él y con la camiseta del Betis me hice un gran jugador en Europa. Yo sigo en Brasil como un bético más. Espero que consigan el objetivo. Le debo muchísimo a don Lorenzo y al Betis".

Durante su entrevista, Oliveira estuvo recordando algunos de sus mejores momentos en el club, entre ellos, algunos de los partidos que recuerda con más cariño: "El de Mónaco fue un partido muy importante para nosotros, porque fue el que nos dio el pase para la Champions League. El segundo fue de mucha potencia, encarando a varios rivales. Pero también me gusta mucho el de Barcelona. Le gané a Puyol y le marqué a Valdés. Los recuerdos son los mejores. El gol al Sevilla fue con la zurda en nuestro campo. El estadio era un volcán en erupción. Recuerdo cómo celebré ese gol con la afición. Teníamos un equipazo. Podíamos decidir un partido. Joaquín, con la finta y esprint. Edu, con la calidad que tenía con el pie. Y Assunçao, que a balón parado era fatídico".

Por último, el brasileño añadió: "¿Volver a Sevilla? No sabes las ganas que tengo de ir a Sevilla para conocer el estadio terminado. Lo lindo que están haciendo todos los aficionados. Cuando estoy sentando en el sofá viendo el partido del Betis se me ponen los pelos de punta. La pasión de esa afición es única. Se lo dije a Emerson. Estoy deseando volver. No sé cuándo. El calendario en Brasil está muy apretado, pero estoy deseando ir al Villamarín y sentir otra vez la pasión de esta afición y disfrutar del Betis".