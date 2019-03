"Que fuera al Betis" pesó mucho en la salida de Lainez

Diego Lainez está viviendo un proceso acelerado de aprendizaje desde su aterrizaje en el Betis. El jugador azteca está cumpliendo su sueño de jugar en Europa y reconoce que fue el hecho de que el Betis se interesase por él lo que le animó a cruzar el charco. "Tuvo mucho que ver que fuera el Betis, que es un equipo muy importante, que mucha gente está pendiente de él porque desde que salió el interés, me lo hicieron saber", indica el atacante verdiblanco en una entrevista con LaLiga, en la que también admite que la presencia de Guardado significa mucho para él: "Aquí iba a estar Andrés, que desde que llegué me ha ayudado mucho en todos los sentidos".

Para Lainez, el Betis le garantizaba una oportunidad importante de jugar en un equipo de una gran Liga, de ahí que se tomara con mucho interés la propuesta verdiblanca. "Era una decisión muy importante en mi vida, el salto a Europa era algo muy importante para mí. Tuvimos en cuenta muchas cosas, el equipo me gustó mucho desde que me hicieron saber el interés. Me interesé mucho y desde ahí empecé a tomar decisiones a partir de ello, LaLiga también formó parte de eso porque es muy competitiva, entre las dos mejores del mundo", explica.

Jugar en LaLiga supone un salto mayúsculo y el futbolista señala que ya ha notado una mejoría en su juego desde que llegó a España. "En el poco tiempo que estoy acá, siento un cambio en mi forma de jugar, me siento mejor. La misma competencia te obliga a mejorar y eso es lo que todo futbolista quiere, seguir mejorando y que tenga exigencia", cuenta un Lainez que espera "seguir creciendo como futbolista y como persona" porque eso "ayuda a forjar aún más el carácter". "Es una liga muy competitiva y que te ha de sacar lo mejor de ti en todos los aspectos", añade el jugador, que ha gozado de protagonismo desde que llegó.