Guardado: "El salto de México a España es complicado; hay varios inconvenientes".

El futbolista mexicano del Real Betis Andrés Guardado ha concedido una entrevista a la plataforma digital de LaLiga en Facebook para, desde su experiencia en Europa, hablar del salto futbolístico entre su país y España, y repasar un poco tanto la actualidad deportiva verdiblanca como su vida en Sevilla.

"Se juntan muchas cosas en contra del futbolista mexicano. Primero, que en la liga mexicana se paga muy bien, tiene un estatus muy bueno a nivel económico, no se pasa por problemas económicos. Toda Sudamérica no son ligas estructuralmente tan sólidas como la mexicana y eso también hace que el futbolista mexicano se sienta muy agusto en casa, ganando un dinero considerable que se piensan más el dar el salto. Después está a nivel directivo, que los directivos desgraciadamente no ven por el futuro del jugador y no ven por el futuro del fútbol mexicano en sí y ven más por el negocio inmediato. A lo mejor el crecimiento del jugador le va mejor irse a Europa por 3, 4 millones, pero yo prefiero el negocio inmediato y Tigres me lo va a pagar seis veces más. Hay varios inconvenientes. También está el tema de los extracomunitarios y las plazas para ellos dentro de los equipos. Los mexicanos tenemos muy pocas opciones para ir a un equipo y ocupar una plaza de extracomunitario. Los argentinos y los colombianos sé que tienen más facilidad porque por alguna u otra razón, tienen familiares italianos, españoles y por todos lados tienen el pasaporte fácil y en México no lo tenemos. Hacer una apuesta de un equipo europeo por un extracomunitario también cuesta y tiene mucho que ver", declaró.

El centrocampista también apunta al nivel futbolístico español como otra de las dificultades para la adaptación de los mexicanos a LaLiga Santander: "Aquí hay mucha más calidad en la liga española. El fútbol que se practica es, para mí, el mejor que se practica en el mundo. Cualquier equipo tiene jugadores de muchísima calidad e intentan jugar al fútbol. En Alemania y Holanda, bajo mi experiencia, es más física y menos táctica; en España es mucho más táctica que en esas dos competiciones y eso la hace un poco diferente. Espero que poco a poco vayan viniendo jugadores mexicanos a España como ha sido el caso de Lainez. El 'Chucky' Lozano podría ser otro. Solo hace falta que un club español apueste por él, porque va a acabar convenciéndolo de su gran nivel y de que la inversión es la correcta".

Por último, Guardado ha querido valorar positivamente su decisión de fichar por el Betis, así como de asentarse con su familia en Sevilla. "Hasta que no estás aquí dentro realmente te das cuenta de la magnitud que tiene el Betis, el potencial y alcance que tiene la afición del Betis y en sí el Betis como club, es un club con muchísima pasión que lo viven tanto lo bueno como lo malo extremistas, todo lo viven con mucha pasión . Y a todo eso se le suma la ciudad. Por mi familia, si se lo preguntas, la mejor ciudad en la que hemos estado es aquí, con todo respeto para todas las ciudades en las que hemos estado. Más allá de lo deportivo, la vida, lo que te ofrece la ciudad en el día a día, tanto para los que tenemos hijos como los que no, los que tenemos una familia en sí, es una ciudad espectacular, con un clima que durante casi todo el año hace sol, siempre está para pasear, para salir, para hacer planes de diferentes maneras, que tienes playa a una hora, montaña a dos horas, que tienes de todo muy cerca y da mucho de sí. A mí la ciudad me encanta", concluyó.