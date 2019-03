El Betis, a poner el despertador en Balaídos.

El próximo compromiso liguero del Real Betis ante el Celta de Vigo en Balaídos se antoja clave tanto para las aspiraciones europeas del conjunto verdiblanco como para el futuro de Quique Setién al frente del equipo.

Octavo en la clasificación, a un punto de la Europa League y a seis de la soñada Champions, el Betis espera hacerse con los tres puntos ante un Celta en horas bajas (17º clasificado dos puntos por encima del descenso) pero que estrena entrenador, Fran Escribá, tras la destitución hace escasos días de Miguel Cardoso. Algo que no parece determinante, pero que según se suele decir en el mundo del fútbol, "entrenador nuevo, victoria asegurada", es un argumento más para prestar especial atención al encuentro.

Además, hay otro condicionante para no confiarse en la visita al decimoséptimo clasificado: el horario de partido. Las 12:00 horas de la mañana es una franja horario que no suele beneficiar al Betis, especialmente si juega fuera de casa. Cinco son los enfrentamientos que ha disputado hasta la fecha en dicha hora, en los que acumula un total dos victorias, un empate y dos derrotas. Las victorias son en el Benito Villamarín por un ajustado 1-0 a la Real Sociedad y un 3-2 'in extremis' al Girona. El empate también se produjo en el feudo verdiblanco ante el Eibar (1-1).

Sin embargo, si nos centramos en las derrotas, el mal augurio se atisba en el ambiente bético. Dolorosas y bien señaladas han sido las caídas del Betis en el Coliseum Alfonso Pérez por 2-0 ante el Getafe y el 3-0 en Butarque frente al Leganés. Dos partidos en los que el equipo de Setién mostró su peor cara, su indolencia y falta de competitividad y recursos tácticos cuando el adversario le anula y explotar sus carencias.

Por todo ello, el equipo heliopolitano y el técnico cántabro tienen una nueva oportunidad este fin de semana de despertarse, romper la mala racha lejos del Villamarín a primera hora del día y de demostrar que realmente están en la pelea por los puestos europeos.