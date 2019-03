Lainez habla sobre sus minutos, Setién, su primer gol, el derbi, el Mundial en México...

Diego Lainez está encantado por cómo le están yendo las cosas en el Betis a título individual. "A mi entender he tenido muchos minutos. Las circunstancias se han dado y en los últimos partidos no he tenido tantos minutos pero desde que llegué creo que he tenido muchos minutos y mucha participación. Estoy feliz por ello y es parte de esto. El primer año siempre es así. Me ha gustado los minutos que he tenido y cuando he jugado lo he hecho muy bien. Eso indica que estoy creciendo", explica el azteca en una entrevista en Goal cuando le preguntan por la falta de minutos que, entienden en México, está teniendo en el Betis.

El prometedor jugador verdiblanco habla sobre su adaptación al conjunto verdiblanco y muestra su admiración por la afición verdiblanca. "Tenemos una afición muy bonita, que a todos lados que vamos siempre hay gente, siempre van personas que apoyan y eso me hace sentir como en casa", subraya el futbolista, que tiene en Guardado su mayor apoyo. "Siempre lo he dicho. Desde que llegué me ha apoyado hasta en las cosas más mínimas y estoy muy contento y agradecido con él por tomarse el tiempo de ayudarme", indica.

También habla Lainez sobre los métodos de Setién y cómo está siendo su experiencia con él: "Es uno de los retos. Es un profesor al que le gusta que tengamos el balón, muy táctico. Eso me gusta mucho, comparto esa idea y eso me va a ayudar a seguir creciendo como jugador".

Más tiempo dedica a hablar sobre La Volpe, el técnico que le dio la alternativa en México: "Fue mi primer entrenador en Primera división. Para mí la persona que confió en mí, me puso y me dejó ahí y terminé siendo titular con él prácticamente desde que debuté. Estoy contento y agradecido con él por la oportunidad, por las cualidades que él vio en mí y por dejarme ahí a pesar de muchas cosas. Allá no es muy común que alguien tan chico esté pero a él le gustó mi fútbol, lo que aportaba al equipo y le estoy muy agradecido por eso, por mantenerme ahí".

Lainez ya ha anotado su primer gol con el Betis, una sensación que difícilmente olvidará: "Muy contento y más por la gente del Betis que fue a ese partido. Fue algo que no voy a olvidar, me encantaría seguir marcando pero eso fue algo muy bonito".

Para el futuro, el mexicano espera levantar algún título con el Betis: "Quiero seguir creciendo con el Betis, lo demás vendrá por sí sólo pero claro, me gustaría ganar algo con el Betis, alguna competición. Después ya veremos pero eso es lo que quiero ahora". El derbi es otro de los partidos que desea jugar: "Me han hablado de él. Creo que es algo ilusionante para todos y es un partido que queremos ganar".

Y en el horizonte, el Mundial de 2026 en México. "Es un sueño para mí y voy a trabajar para tratar de estar ahí, para conseguirlo. Estoy feliz de que mi país pueda tener algunos partidos de un Mundial otra vez".