Lainez: "El Betis siempre ha sido la mejor opción"

El futbolista mexicano del Real Betis, en palabras que ha ofrecido a Televisa, ha hablado acerca de su futuro más próximo tanto en el combinado nacional como en su actual club.

En verano, Lainez estará con la selección de su país, eso seguro. Ahora bien, puede hacerlo con la absoluta de cara a la Copa Oro o con México sub-20 que disputará el Mundial en Polonia. Con respecto a esta disyuntiva, Diego Lainez ha afirmado lo siguiente: "Yo estoy a disposición de la Selección y donde me requieran es donde estaré, hasta que no me comuniquen no sabré. Me hacen ilusión los dos torneos pero esa decisión la toman otras personas. No sé cómo lo tendráan planeado, pero soy un afortunado de estar acá", dijo Lainez en exclusiva desde la concentración del Tri.

De la misma forma, Lainez se deshizo en elogios hacia el nuevo seleccionador de México, Gerardo 'Tata' Martino: "Es un gran entrenador, sabe bastante, y también es una gran persona. El equipo jugó muy bien desde el primer minuto, estoy contento de haber participado, creo que lo estamos llevando de muy buena manera".

Al ser cuestionado sobre el Real Betis, uno de los primeros asuntos tratados por el futbolista ha sido la falta de minutos en su salto europeo. "Se hablaba de que no jugaba, solo no jugué dos partidos en dos semanas, pero antes jugué diez en dos meses. Sí he tenido actividad. El Betis es la mejor opción, estoy feliz de haber tomado esa decisión, por cómo estoy aprendiendo y creciendo en todos los aspectos. Me he sentido muy bien en España, estoy muy bien y espero seguir aprendiendo y seguir jugando", agregó Lainez quien también elogió efusivamente a su compatriota Andrés Guardado, clave en su rápida adaptación al club verdiblanco.

"Soy Diego Lainez, siempre voy a ser el mismo, con mis papás, a mis hermanos, la gente que quiero, solo juego futbol y hago lo que me gusta, dar lo mejor de mi tanto por mi equipo como por la Selección", afirmó el mexicano haciendo referencia a su humildad y demostrando ser un jugador maduro y con los pies en la tierra a pesar de todo lo conseguido con tan solo 18 años.