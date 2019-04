Las cuentas de béticos y sevillistas para no perderse el derbi por sanción

"Alavés, Alavés y Alavés", repetía Joaquín Caparrós en sala de prensa antes del encuentro contra el conjunto vitoriano. Es innegable que tanto Betis como Sevilla tienen que pensar en el partido más inmediato. Cada punto será decisivo para clasificarse para las competiciones europeas. Sin embargo, hay un partido marcado en rojo en el calendario que está a la vuelta de la esquina, el gran derbi sevillano.

Nadie quiere perderse ese partido, pero estos dos próximos encuentros de esta semana podrían negarle a varios jugadores de ambos equipos esa posibilidad en caso de ser amonestados. Por el lado bético, el único jugador que tiene cuatro amarillas es Joaquín. Se ve la amarilla contra la Real Sociedad tendría asegurada su participación en el duelo, que además siempre vive con especial motivación. Sin embargo, en caso de salir sin cartulina amarilla, dependería del partido contra el Villarreal del próximo domingo.

Con tres amarillas están Pau López, Sidnei, Feddal, Barragán y Lo Celso. Para no poder disputar el derbi frente al Sevilla tendrían que ser amonestados de manera consecutiva, algo difícil pero posible. Los defensas suelen ser los más propensos a ver la cartulina, aunque la baja más sensible sería la de Lo Celso.

En el caso de la entidad de Nervión, peligran de manera inmediata más jugadores. Navas, Escudero y André Silva son los apercibidos. Estos dos últimos, que acaban de regresar a la convocatoria tras superar sus lesiones, llevan acumulando esta posibilidad varias jornadas. En el caso de Navas, que es fijo para Caparrós, sería una malísima noticia para el sevillismo la pérdida de su capitán. Podría darse el caso de que Joaquín y Navas, las dos instituciones de sus clubes, no pudiesen estar presentes en el derbi. Los tres sevillistas se asegurarían el encuentro viendo la amarilla contra el Alavés, no pudiendo acudir a Valladolid.

Aparte de los mencionados, están con tres amarillas Carriço y Arana. Si bien la ausencia del segundo no sería relevante, ya que apenas cuenta, la del primero sí sería clave al ser titular en la zaga del Sevilla. Su veteranía y liderazgo atrás es difícil de reemplazar y sería importante contar con él para un enfrentamiento de tanta rivalidad como el derbi. Para no estar, tendría que ver dos amarillas contra Alavés y Valladolid, algo posible siendo defensa y jugando al límite. En el caso de no verla ante los vitorianos, no correría peligro su participación.