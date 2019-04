Pozuelo, sobre el Betis: "Ese tren ya pasó"

Alejandro Pozuelo ha encontrado su sitio en Toronto, su debut en la MLS, con gol de vaselina incluido, dejó a propios y a extraños asombrados. Tras este gran inicio en su nueva andadura, el trianero pasaba por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser.

El delantero habló de su exequipo, el Real Betis, y de una posible llamada de Setién pidiendo su vuelta: "La sangre tira mucho, pero creo que ese tren ya pasó" afirmaba Pozuelo, con cuya vuelta se especuló en alguna ocasión con el equipo de Heliópolis durante su estacia en el Genk belga.

También tuvo tiempo para explicar sus primeras impresiones en su nuevo club: "Llevo una semana y estoy flipando por la gente y el club. Me gustaría quedarme muchos años aquí", antes de hablar de su espectacular gol de vaselina: "Tenía claro que quería hacer eso, mejor no podía haber salido. Ya lo intenté alguna vez en Bélgica y no me salió".

El nombre del extremo bético Joaquín Sánchez también salió a la palestra y el futbolista del Toronto fue preguntado por la longevidad futbolística del portuense: "Como Joaquín hay muy pocos", antes de añadir que no lo ve en la MLS y que "tendría que quedarse ya en Sevilla tranquilito".