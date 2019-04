Cumple con el plan marcado

Avanzó Junior Firpo en su entrevista con ED, durante el pasado parón liguero, que la idea era llegar para el partido frente al Villarreal, probarse, y ya estar al cien por cien para el derbi del Sánchez-Pizjuán. "No tengo una meta clara, pero soy de aquí, de la casa, y un derbi es el partido más bonito de la temporada. Ése es mi objetivo a corto plazo", relataba el hispano-dominicano, inmerso entonces en plena recuperación de una lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses, habiéndose perdido diez partidos.

Un plan establecido con el que el carrilero ha cumplido al cien por cien, tal y como pudo confirmarse el pasado domingo en el Benito Villamarín. "Me he encontrado muy bien, ahora mismo no tengo sensaciones de molestias ni de dolor. Era imprescindible controlar las emociones, que creo que no he sabido; el míster me quería matar. No me quise marcar fechas de regreso, porque quizás la vez anterior eso me había frustrado un poco", recordó Junior tras su vuelta al verde, no compitiendo desde el partido de ida ante el Rennes, cuando se lesionó.

Además, el lateral zurdo, como semanas atrás, volvió a referirse al derbi de este sábado, que ya saborea: "Todo el que me conocía sabía que en mi mente estaba siempre el estar listo para el derbi. La Liga nos da esta oportunidad, estamos viendo que ganar cualquier partido es muy complicado. Queremos conseguir este objetivo, que es entrar en Europa. Siempre es bueno que no haya ningún compañero en la enfermería, y nada, a preparar una semana muy bonita. Con la máxima ilusión, alegría y con todos a por ello".

Talismán

Una presencia en el once, la de Junior, que se antoja clave para las aspiraciones verdiblancas. Aunque Tello ha dado la cara, Junior se antoja talismán para Quique Setién. Con él sobre el campo, el Betis promedia un 53% de triunfos (19 victorias, nueve empates y ocho derrotas); sin él, 27% (7V, 9E y 10D).