El centro del campo tira del carro

A falta de sólo siete jornadas para el final de LaLiga, el Betis sigue peleando por el objetivo europeo, tras llegar a las semifinales de la Copa del Rey y los dieciseisavos de final de la Europa League, a pesar de haber reducido casi a la mitad su producción goleadora con respecto a la 17/18, el primer año de Quique Setién al frente del equipo verdiblanco.

Precisamente esos excelentes números ofensivos del pasado curso fueron los que hicieron que el club no se marcase como prioritario reforzar el ataque en verano; un fallo agravado en el pasado mercado invernal, tal y como ha admitido el propio Serra Ferrer, que reconoce que "fue un error dejar salir a Sanabria sin tener atado antes un sustituto" y que, si bien "Jesé tiene un gran talento para jugar arriba, no es un delantero centro". "No se dieron las circunstancias ni las posibilidades de fichar un delantero en enero, pero lo intentamos", explicó el vicepresidente deportivo en una entrevista en 'BetisTV', donde confirmó lo que ya viene apuntando ESTADIO Deportivo desde hace semanas: que fichar a un 'nueve' de garantías va a ser su gran asignatura pendiente de cara a planificar la próxima temporada.

"Sin duda va a ser muy complicado. El gol es lo más caro que hay en el fútbol. En LaLiga lo podemos ver. Ir en busca de un goleador contrastado, que tenga experiencia en España y que sepa qué es el Betis, vale bastante dinero", aclaró el de Sa Pobla, quien, no obstante, pidió "poner en valor la calidad de la plantilla y la capacidad de Sergio León, Loren Morón o Jesé Rodríguez" "Hay que confiar en ellos porque pueden dar mucho de sí. Y al final de temporada ya se hará el recuento que corresponda. La secretaría técnica tiene datos como para elegir y saber hasta dónde podemos llegar en el mercado. Me refiero a lo económico".

El cordobés anotó en la 17/18 la nada despreciable cifra de 13 tantos, a los que se unieron los ocho del cedido Tonny Sanabria y los siete del marbellí, que subió en febrero al primer equipo tras meter otros 18 con el filial. El año pasado no estaba el canario, pero sí su paisano Rubén Castro, que sólo pudo marcar un tanto a su regreso en enero de su aventura como cedido en la Superliga de China. Entre los cuatro arietes, hicieron 29 de los 65 goles del Betis entre Liga y Copa; es decir, un 44,6 por ciento del total. Este curso, por el contrario, la producción de los delanteros en el equipo de las trece barras ha bajado hasta el 28,3 por ciento. Únicamente suman 17 dianas de las 60 que lleva el Betis en esta 18/19 entre los cuatro: siete de Loren, seis de Sanabria, tres de Sergio León y una de Jesé.

Este dato, al margen de alguna crítica a un estilo de juego que ha convertido al Betis en el segundo equipo de Primera que menos ocasiones genera y en el quinto que menos dispara a portería, ayuda a entender el porqué el Betis ha pasado de acabar la última Liga con 60 goles (más otros cinco en Copa) a llevar este año en la jornada 31 la exigua cifra de 36 (a los que suma 13 en la Copa y 11 en la Europa League).

A falta de delanteros en racha, este Betis vive del acierto de sus centrocampistas. Tanto es así, que el club heliopolitano tiene a la peor delantera (ocho tantos) y a la mejor medular de todo el campeonato nacional, pues suma 19 de los 36 goles a favor, un 52 por ciento que sube a un 55 por ciento en el global de las tres competiciones de esta 18/19 (con 33 de 60). El protagonismo lo acaparan Lo Celso, 'pichichi' bético con 14 dianas, y Canales, que le sigue con nueve.

Los defensas, por su parte, han aportado ocho, los mismos que los delanteros: con tres de Junior, dos de Mandi y Sidnei y uno de Bartra. La cuenta de 60 goles la cierran Óscar Duarte (Espanyol) y Jon Ander (Racing), quienes se marcaron en propia puerta.