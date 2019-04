Setién sigue sin Canales ni Carvalho

El Reasl Betis se ha entrenado en mañana de este sábado y lo ha hecho sin Sergio Canales, a quien las cámaras de ESTADIO cazaban probándose en el inicio (se marchó segundos después) ni un William Carvalho que ni siquiera se asomó por el césped de la ciudad deportiva verdiblanca.

Así las cosas, todo indica que Quique Setién no podrá contar con el cántabro ni con el luso este domingo (20:45 h), ante el Valencia CF. A priori, Cristian Tello y Javi García se postulan como sustitutos, aunque no es descartable que el técnico cántabro tenga otra idea, dada la poca confianza que ha mostrado en ambos durante la temporada. Las críticas recibidas por dejar al ex del Barça fuera de inicio ante el Sevilla, eso sí, invitan a pensar que no volverá a dejar al extremo en el banquillo.

Canales tiene molestias en un tobillo, mientras que Carvalho se fracturó los huesos propios de la nariz y además tiene una elongación en la musculatura aductora izquierda, aunque no hay que olvidar que el ex de la Real ya jugó en Nervión sin haberse ejercitado durante toda la semana...

La sesión, por cierto, ha contado con la presencia de los canteranos Paul Akouokou y Alejandro Meléndez, y se ha desarrollado en presencia de familiares de Gio Lo Celso.