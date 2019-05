Llorente, una opción real

Marcos Llorente abandonará el Real Madrid este verano, tal y como confirmó ayer, en sala de prensa, el propio Zinedine Zidane, quien dejó claro la necesidad del joven futbolista por acumular los minutos que se le privan en el Santiago Bernabéu.

"Antes de hablar con Marcos de forma individual, lo que decía hace un mes cuando me preguntaban por él es que siempre me ha encantado como jugador, pero que necesita jugar. Tras dos años aquí, se merece jugar", aseguró el técnico francés, quien suele desviar la atención cuando le preguntan de manera directa por el futuro de jugadores como el galés Gareth Bale, algo que no hizo ayer con Llorente: "Sabemos los jugadores que hay en el Real Madrid, hay que ser muy sincero con los futbolistas, y Marcos... Me acuerdo de lo que hizo en su año en el Alavés, jugó muy bien porque tuvo continuidad. Aquí no la tiene porque hay muchos jugadores importantes".

El Betis lo sigue de cerca, pues podría ser su pivote si no convence a Radoja. Y el Sevilla lleva dos años interesado en contar con él. Sin duda, va a ser una de las perlas del mercado.