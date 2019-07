Este verano se escribe con B

El Betis está en todas partes. En todos los torneos que se han disputado a lo largo de este verano había un representante verdiblanco sonriendo a cámara mientras celebraba un logro con su país.

Y eso que ha sido un verano muy cargado de citas de relumbrón: en Europa, la Liga de Naciones de la UEFA y el Europeo sub 21, conquistados por la Portugal de William Carvalho y la España de Junior Firpo (y de Fabián Ruiz y Dani Ceballos, criados en Los Bermejales); en América, la Copa de Oro alzada por el capitán de México, Andrés Guardado, y la Copa América, en la que Giovani Lo Celso fue clave en el tercer puesto de Argentina.

Merel van Dongen, la flamante subcampeona del mundo con Holanda en la cita celebrada en Francia, y Emerson Leite, campeón y mejor carrilero diestro del popular torneo de promesas de Toulon, también han paseado el nombre del Betis en un verano que se escribe con la B de una entidad que no para de celebrar éxitos de sus internacionales.

El último de ellos, la Copa de África que ha ganado con Argelia Aïssa Mandi. Los 'Zorros del Desierto' han sumado su segundo cetro continental, 29 años después de su primer y único título. El central bético ha sido un fijo, jugando todos los minutos del torneo salvo la intrascendente tercera jornada de la Fase de Grupos, con su país ya clasificado para octavos.

De este modo, Mandi se ha convertido en el tercer futbolista heliopolitano en jugar la final de la Copa de África y en el segundo en proclamarse campeón, después de los nigerianos Nosa Igiebor, que la ganó en 2013, y Finidi George, que cayó ante Camerún en el 2000.

"Siempre he sido un jugador de equipo y siempre lo seré. Ha sido la fuerza de un grupo la que ha ganado esta CAN. Hemos sido enormes, hemos sido como hermanos, como una familia real, nos merecemos esta CAN y estamos felices", manifestaba un exultante, con su medalla al cuello, Mandi en la zona mixta del estadio

Internacional de El Cairo (Egipto), donde insistió en que estaba "feliz por poder brindar un poco de placer al pueblo argelino, que lo necesitaba, y de la solidez de todo el equipo desde el inicio del torneo".? "Sólo encajamos dos goles y uno fue de penalti", agregó el central.

Ahora, las miradas se centran en Rosa Márquez, la capitana de la selección española sub 19 que el pasado viernes selló su pase a las semifinales del Europeo de la categoria que se celebra en Escocia tras imponerse a Inglaterra. La canterana, que ganó este título hace un año, buscará repetir.

Dani y Pedraza: dos campeones más fichados

Aunque no lo lograron como béticos, sino como jugadores de Sporting y Villarreal, respectivamente, el Betis tiene en nómina a otros dos campeones de la Euro sub 21.

Setién se alegra por su pupilo

"Mucho me alegro de verte llegar tan alto. Un gran premio a la disciplina, al talento y al compromiso con tu profesión y compañeros. No dudo que seguirás creciendo", escribió.