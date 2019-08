Pedro Ruiz, un '9' de futuro

Este verano no es el momento, pues el sevillano Pedro Ruiz será el '9' de Raúl González Blanco en su primer proyecto al frente del Castilla y los movimientos del Betis para reforzar la delantera verdiblanca, además, van actualmente por otros derroteros, apostando por goleadores más consagrados como Borja Iglesias o Milik.

Pero el espigado delantero de 1,96 metros que abandonó el Betis en 2015 para reforzar el cadete A merengue es uno de los grandes sueños de futuro de la comisión deportiva verdiblanca, que en el proyecto de crecimiento en el que se encuentra inmerso desde hace un par de temporadas tiene entre sus planes conseguir recuperar a dos de sus grandes exponentes de la generación del 2000, el lateral izquierdo Juan Miranda, a quien este mismo verano se ha intentado recuperar en la operación de Junior con el Barcelona, y el goleador Pedro Ruiz, quien, precisamente, cumple a la perfección con el perfil de delantero que el Betis está buscando en estos precisos momentos.

Dos anhelos con una gran proyección que, de confirmarse algún día, podrían reencontrarse en el Betis con Ismael, también del 2000, y quien ya está despuntando como bético ante los ojos de Rubi.

Alto, es una referencia arriba no exenta de técnica, lo que le permite asociarse bien con los centrocampistas. A pesar de no haber ido a la Eurocopa sub 19 (que a la postre ha ganado España), en 2017 fue subcampeón del mundo con España sub 17, de ahí que el propio Raúl haya tenido que frenar su salida este mismo verano, cuando han preguntado por su situación el Alavés, al Stade de Reims y el Eintracht, amén de haberse interesado, también, un Betis que lo mantiene en su agenda de cara a un futuro, cuando dé el salto al primer equipo y, posiblemente, viva una situación similar a la que han pasado otros delanteros merengues como Morata, Mariano o, años atrás, Negredo o Soldado.

La estrecha relación con su agencia, además, ayuda a confiar en que el sueño se acabe materializando más pronto que tarde. Todos confían en que se acabe convirtiendo en un delantero de 50 kilos y el Betis, apuntan, sería un destino ideal para forjarse si ve frenada su proyección en el primer plantel del Real Madrid.