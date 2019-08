Dani Martín: "La presión me la pongo yo, no un precio"

Dani Martín: "La presión me la pongo yo, no un precio"

Dani Martín fue presentado como nuevo jugador del Real Betis Balompié, donde dijo sus primeras palabras delante de los aficionados verdiblancos; "Es un día increíble para mí. Estoy con la piel de gallina. Voy a dar el máximo por este escudo. Es un orgullo llevarlo en el pecho. Gracias por la confianza. Voy a dar lo máximo. Para lo que necesiteis aquí voy a estar. Soy un bético más. Mucho Betis".

Posteriormente, y tras posar para los medios gráficos con la indumentaria de guardameta, Martín fue hasta la rueda de prensa, donde tuvo que responder a las cuestiones planteadas por los periodistas. Sobre el estadio afirmó que intimida: "El estadio es espectacular. Es increible la afición. El otro día eran sólo 20.000. No me quiero ni imaginar cuando esté lleno. Cuando sonó el himno se me pusieron los pelos de punta. El himno me parece increíble cuando se pone la afición a cantarlo. Me gustó mucho el ambiente y esperemos que sea así todo el año".

Cuestionado por su adaptación y el vestuario, el cancerbero cree haber caído en buen lugar: "El equipo mejora. Crece mucho. El vestuario es increible, el ambiente es buenísimo y creo que eso se va a demostrar durante la temporada".

Su antecesor fue Pau López, que consiguió ir a la selección española jugando con el Betis, ha dejado huella, pero el asturiano prefirió evitar comparaciones con el catalán: "Me gustaría igualarlo. La comparación no me gusta, cada uno es diferente. Me gusta ver a porteros y aprender de ellos pero no compararme. Sería bonito seguir sus pasos".

Aunque está imbatido durante la pretemporada, no quiso darle mayor importancia. " En una pretemporada estar imbatido es lo de menos. Lo importante es crecer, mejorar y obtener buenas sensaciones. La temporada empieza ya y hay que dar el máximo".

Preguntado por los objetivos personales que tiene, el futbolista fue directo: "Mi objetivo es crecer como persona y futbolísticamente. Tengo un compañero que me va a hacer crecer. Nos vamos a hacer crecer durante la temporada".

Ha coincidido con otros béticos como Fabián, Junior o Ceballos, que siempre tienen buenas palabras con el Betis: "Ellos siempre hablan bien del Betis. La verdad es que han crecido mucho y eso también me ha hecho venir aquí".

Finalmente fue cuestionado por si sentirá presión debido al precio que ha pagado el Betis por él: "No hay presión por el precio. Si han pagado será por algo. La presión no aumenta, me la pongo yo, no un precio. Tengo que parar y no liarla con los pies".