¿Y qué dice el Big Data de Guido Rodríguez?

Se supone que por Heliópolis ya no se ficha a ojo, como gustaba a Serra. Se supone que ahora ficha una máquina. Aunque, realmente, no sea así, claro. El Big Data, al que ya están abrazados todos los clubes de Primera, no sirve para que se contrate a un jugador a ciegas, solamente por sus estadísticas, sino para facilitar el trabajo de las direcciones deportivas. Para ahorrar tiempo, para evitar riesgos e ir más sobre seguro, al comprobar que lo visto por los ojeadores de turno coincide con datos objetivos.



El siguiente objetivo de Catalán y los suyos, una vez que Álex Moreno está atado, es el de reforzar el pivote defensivo, siendo Guido Rodríguez, del América, un jugador que gusta. ¿Por sus estadísticas?

Lo que dice el Big Data del mediocentro argentino es que ha hecho 15 goles y ha dado dos asistencias en 15.856 minutos de juego. Y, de manera más minuciosa, que ha salido victorioso en el 69,1% de las acciones en las que ha participado. De sus tiros, el 32,9% ha ido entre los tres palos, mientras que el 86,5% de sus pases se los ha entregado a algún compañero, siendo del 58,2% su precisión en los largos.

Guido, pese a ser mediocentro, goza de un buen regate, según las estadísticas, pues completa hasta el 63,7% de los que intenta. En el apartado defensivo, ha triunfado en el 59,5% de los duelos con un rival por quedarse el balón, mientras que se ha llevado el 54,9% de los aéreos. En cuanto a las interceptaciones, supera las mil (1.029), lo que da muestras de que tiene un buen sentido táctico y lectura del juego.

Las estadísticas, pues, son buenas. Si además a Catalán y los suyos les ha entrado por el ojo...

WhoScored