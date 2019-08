La segunda mejor entrada de España

Es un pensamiento unánime. Rubi y todos los futbolistas del Betis que pasaron por zona mixta no tuvieron duda alguna a la hora de señalar el motivo que animó al equipo a levantarse y luchar contra las adversidades ante el Valladolid, un partido en el que se quedaron con uno menos a los 8 minutos, en el que Borja Iglesias se lesionó en la primera mitad, en el que los pucelanos marcaron en sus dos únicos tiros... Lo que le dio un extra de fuerza fue el "gran ambiente vivido en el estadio". Y no suena adulador. No en vano, el estadio Benito Villamarín registró el pasado domingo, en el estreno liguero, la segunda mejor entrada de todo el país y la octava mejor de toda la historia, con un total de 51.497 aficionados en sus graderíos.



En los 21 partidos disputados el pasado fin de semana entre la Primera y la Segunda división, sólo en el Wanda Metropolitano de Madrid se superó el registro del coliseo de Heliópolis. Y por muy poco. Un total de 55.099 personas en el Atlético-Getafe, apenas 3.500 más que en La Palmera, que superó a grandes estadios como S an Mamés, que se quedó en 47.693 espectadores en todo un Athletic-Barcelona, y Mestalla, con 41.846 hinchas en el Valencia-Real Sociedad.



Además, la entrada del Benito Villamarín en el debut liguero de esta temporada es la octava mejor de la historia del club en Liga. El récord en un partido de Primera (con todos sentados) son los 55.588 que vieron el derbi ante el Sevilla de la 17/18; seguido de los 54.187 del pasado mes de enero ante el Real Madrid y los 54.172 de marzo contra el Barcelona. La cuarta mejor es otro derbi, el 1-0 del pasado 2 de septiembre de 2018, con 53.486; seguida de otro duelo frente a los merengues de febrero de 2018, con 53.486; otro de enero del año pasado contra los culés, al que acudieron 53.426 y el del 2-1 ante el Málaga del 30 de abril de 2018, el del famoso gol de Fabián que dio al Betis el billete para la Europa League. Tras el duelo del domingo están los 51.093 contra el Athletic del curso pasado; los 50.864 de la última visita del Atlético, en el pasado febrero, y los 50.194 ante el Eibar de abril de 2018.



El techo, las 'semis' de Copa

Todos estos datos se refieren a partidos ligueros. Por delante de todos ellos, antes incluso que en el derbi de la 17/18, está la ida de las semifinales de la pasada Copa del Rey ante el Valencia, que congregó a un total de 57.123.