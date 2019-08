Borja, Fekir y la historia de un 'sorpasso'

El Betis no ha sido, ni mucho menos, el más rápido a la hora de reforzarse este verano; pero eso no le ha impedido hacerse con los futbolistas que ocupaban los primeros puestos de la agenda verdiblanca.

Pocos nombres, pero muy importantes, ya que Borja Iglesias, tasado por la web especializada Transfermarkt en 28 millones de euros; Nabil Fekir, valorado en 60 kilos; Alfonso Pedraza, en 22 kilos; Juanmi Jiménez, 8; Álex Moreno, en 12; y Dani Martín, 600.000 euros, aumentan el valor de mercado de la plantilla dirigida por Rubi hasta la espectacular cifra de 297,3 millones de euros, lo que sitúa al Betis como el sexto club más valioso de Primera, sólo por detrás de los cuatro que van a jugar Champions (Real Madrid, con 1.180 millones; Barcelona, 1.170 m.; Atlético, 829,4 m; y Valencia, 474,2 m.) y delante de la Real Sociedad, que es sexta con 288,3 millones, 9 menos.

Es decir, que los heliopolitanos han protagonizado un 'sorpasso' sobre el eterno rival, séptima mejor plantilla de LaLiga según los citados parámetros, con un total de 275 millones; es decir 13 kilos menos que los de La Palmera. Es un mero dato, tan anecdótico como curioso, que obviamente no influye nada a la hora de que el balón entre o no en la portería rival, pero que no deja de resultar llamativo.

Y no sólo por el hecho de que los de Nervión lleven asentados tres lustros en Europa, ni tampoco porque lleven décadas estando entre los cuatro o cinco equipos españoles más caros (fue el tercero, por detrás de Madrid y Barça entre 2008 y 2011), sino también porque Monchi ha fichado muy bien este verano y ha batido el récord de gasto de la historia blanquirroja (con un total de 151 millones de euros invertidos en 11 caras nuevas).

Al margen de este detalle que sólo tiene importancia en las cuitas de la capital andaluza y, que, a lo sumo, vale para mostrar de manera gráfica la ambición que emana del proyecto de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que han comandado este verano una planificación destinada a devolver al Betis a la disputa de competiciones continentales.

Para ver a una plantilla verdiblanca con más tasación que la del Sevilla, hay que remontarse hasta la temporada 2005/2006, la de la única participación del Betis en la maxima competición continental de clubes. Ese año, el plantel de Serra Ferrer tenía un valor de 78,1 millones y el del Sevilla de Juande de 73,3; ambos por detrás de Madrid, Barça, Valencia, Deportivo y Atlético.



Una medular de 121 millones

Se van a cumplir cuatro años desde que Miguel Torrecilla sentenció la, a la postre lapidaria, frase de que "el Betis tiene el mejor centro del campo por detrás de los seis equipos europeos".

Al salmantino le acompañó una apreciación que bien podrían pronunciar hoy, a viva voz, el 'triunvirato' formado por Haro, Catalán y Alexis. No en vano, el Betis 19/20 tiene un centro del campo valorado en 121 millones de euros, cifra que sólo superan los cuatro clubes Champions: Barcelona (315 millones), Real Madrid (con 272), Atlético (252) y Valencia (139,3).

Es decir, mejora a las medulares de Real Sociedad (93) y Sevilla (72,5). Es más, sólo la línea de los Fekir, William Carvalho, Canales, Lainez, Tello y compañía tienen casi el mismo valor que las plantillas completas de otros dos equipos de Europa League, el Getafe (139 m.) y el Espanyol (138,9).