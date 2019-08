Loren recupera su mejor versión como aval

En este arranque dubitativo de LaLiga del conjunto verdiblanco, en el que el equipo de Rubi cuenta sus partidos por derrotas, Loren Morón está destacando sobre el resto de sus compañeros por el nivel que está ofreciendo, un nivel muy similar al que demostró cuando promocionó del filial, que militaba en Segunda B, en febrero de 2018.

Contra el Barcelona, el delantero marbellí anotó su segundo gol en dos partidos, tras el que firmó en el Benito Villamarín ante el Valladolid en la jornada inaugural cuando salió en sustitución del lesionado Borja Iglesias, a lo que habría que sumar la asistencia que le dio a Fekir para hacer el 0-1 en el Camp Nou y con el que el internacional francés se estrenó como verdiblanco. Unos números que le han valido al malagueño para 'colarse' en el mejor XI de la segunda jornada, según la web especializada en estadísticas WhoScored, con una media de valoración de 7,7.

Este arranque recuerda al que firmó dos temporadas atrás, cuando todavía era jugador del filial. En aquella ocasión, como ahora, también 'mojó' en sus dos primeras apariciones, haciendo tres goles, dos en el triunfo ante el Lorca (4-1) y uno en la derrota ante la Balompédica Linense (4-1). Su racha se alargaría una jornada más anotando de nuevo ante el Écija un doblete (3-3).

Unos meses después, y tras la lesión de larga duración de Tonny Sanabria, Quique Setién le llamó a filas, y lejos de amilanarse y acusar el salto de categoría, repitió el mismo patrón en sus dos primeros partidos con el primer equipo anotando ante Villarreal (dos goles) y Deportivo de la Coruña.

24 goles en total hizo aquella temporada, su mejor año hasta la fecha, 17 con el filial y siete con los 'mayores', ganándose el derecho propio a seguir la siguiente temporada con el equipo en Europa, donde no rindió al mismo nivel.

Las dudas sobre su continuidad no tardaron en aparecer a comienzos de este verano, y no han sido pocos los equipos que han querido aprovecharlo, varios de LaLiga, de Francia (Girondins) y de la Premier (Cardiff). Pero su intención la dejó clara el pasado domingo en el Camp Nou. Loren no quiere moverse del Betis, con el que tiene contrato hasta 2022. Y en el Betis ven la delantera bien cubierta con Borja Iglesias, Juanmi y él, por lo que tampoco van a forzar una salida del por ahora mejor jugador del Betis en este inicio liguero.

Aún resta casi una semana de mercado y en la planta noble del Villamarín trabajan a destajo para cerrar una incorporación en estos días. La prioridad es un pivote defensivo, pero no se descarta algún refuerzo para la vanguardia. Sin embargo, después de las dos primeras jornadas, nadie duda de que Loren Morón tiene un sitio reservado en el equipo de Rubi.