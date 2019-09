Catalán: "Hasta el día 2 a las 23:59 estuvimos atentos al mercado"

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha repasado la planificación deportiva del conjunto bético durante este verano y que ha finalizado con seis incorporaciones nuevas (Dani Martín, Pedraza, Álex Moreno, Fekir, Borja Iglesias y Juanmi) y tres ventas importantes comos la de Pau López, Junior y Lo Celso. "Ha sido un verano con mucho trabajo", ha asegurado el consejero delegado verdiblanco.

En cuanto al balance que ha hecho López Catalán de las entradas y salidas, el dirigente admite estar "bastante satisfecho con la plantilla y en general con el mercado". "Ha sido un mercado muy duro, con muchísimo trabajo, en el que han sido muy importante también las ventas y no solo las compras, las operaciones de ventas como las que hemos tenido no las ha tenido el Betis en toda su historia. Al final hemos conseguido mejorar la plantilla que teníamos, cubrir esas carencias que veíamos en la plantilla del año pasado, la plantilla está más equilibrada, más compensada... Al final toda plantilla es mejorable, así se puede ver hasta en los grandes equipos que están arriba en la tabla pero estoy bastante satisfecho", ha explicado en los medios oficiales del club.

Y es que el Betis ha estado atento al mercado hasta última hora, tal y como ha confesado López Catalán, por si aparecía esa oportunid de mercado: "Hasta el día 2 a las 23:59 estuvimos atentos a las posibilidades que había, aunque veíamos la plantilla prácticamente cerrada desde la llegada de Álex Moreno, con dos jugadores por posición. Era la plantilla que queríamos pero nunca puedes dejar de trabajar y esperar oportunidades de mercado del último día, es nuestro deber y nuestra obligación, ya ha pasado en temporadas anteriores pero esta vez no ocurrieron, teníamos el límite de control económico de LaLiga muy ajustado ya... No se pudo materializar ninguna oportunidad pero aun así nos quedamos bastante satisfechos y con la plantilla que queríamos. Esos últimos días hay grandes jugadores que quieren salir de clubes importantes, solo tenemos que recordar el caso de Lo Celso, operaciones de ese tipo la sabemos y solemos trabajar y en este caso no se materializó ninguna, pero la satisfacción que tenemos con la plantilla es importante, siempre trabajando pero sin ninguna preocupación porque no haya salido ninguna de esas últimas operaciones".

Una de esas posiciones que intentó reforzar el Betis hasta el último día era la del pivote, que finalmente no llegó: "Rubi está muy contento, lo está reflejando en sus comparecencias. Si hablamos del centro del campo también es así, el año pasado teníamos un centro del campo muy compacto y completo, este año tenemos los mismos jugadores pero en lugar de Lo Celso a Fekir, que puede ser del mismo nivel o mejor que Lo Celso. Estamos tranquilos, tenemos que tener paciencia, el entrenador tiene que trabajar con su plantilla y los resultados acabarán llegando".

De hecho, la plantilla está más compensada con respecto a la del año pasado: "El año pasado teníamos esa carencia en el lateral izquierdo, este años teníamos claro que no nos podía volver a ocurrir. En el tema del podería ofensivo también, no solo la llegada de Borja Iglesias, sino también Juanmi, que va a ser muy valioso, y Fekir, que tiene un gran impacto en el ataque del Betis y en el trabajo de presión. Creo que hemos cubierto esa carencia, falta que el equipo se conjunte y que el trabajo dé resultado".

Así analizaba Catalán el capítulo de las ventas: "Cada venta es muy complicada. Hemos hecho tres grandes operaciones como son las de Pau, Junior y Lo Celso, y cada una de esas ha sido muy complicada, creo que las hemos solventado bastante bien. Eran jugadores muy valiosos para el Betis pero que tenían ofertas importantes y la relación club-jugador también debe entender a la otra parte pero siempre que el Betis recibiera lo que necesitábamos para reforzar las posiciones que hacían falta. Hemos hecho tres buenas ventas, no se parecen nada a la de otros años. Hay una cosa muy importante también, no hemos desmantelado al equipo, hemos tenido ofertas importantes por otros jugadores y no hemos querido tener que reconstruir todo de nuevo. Hemos hecho en este 2019 más de 110 millones de inversión en compras contando las de Lainez y Emerson en enero, algo impensable antes. Sabemos de la importancia de estar en Europa y nunca más mirar para debajo".

Pese a que el mercado ya ha cerrado, en la dirección deportiva del Betis no se descansa: "Este año se está haciendo ya un trabajo muy intenso de seguimiento a las grandes ligas, de cuatro hemos pasado a 15 'scouters', el número de informes se multiplica, visionamos muchos partidos, jugador a jugador. Ese ojo clínico tan importante se va a trabajar mucho este año para identificar a esos jugadores que puedan venir en el futuro, el trabajo continúa porque es la clave del éxito futuro. Todo es importante, somos un club que siempre vamos a estar en una línea de ingresos por televisión bastante buena pero que no va a multiplicar los ingresos, también están los abonos, taquilla, patrocinio... Eso no es nuestra fuente importante, lo que nos tiene que dar un crecimiento importante en el presupuesto es la compra y venta de jugadores, hacer crecer la plantilla en valor, tenemos el ejemplo claro de otros clubes como el Atlético de Madrid que está compitiendo en valor de plantilla ahí con el Real Madrid y el Barcelona, vamos un poco en esa línea y pedirle paciencia a los béticos. El fútbol no es matemáticas, vamos a hacer el máximo trabajo y luego la unión de todos los béticos".

Sobre la aportación de Rubi, López Catalán ha apelado a la paciencia para que lleguen los resultados: "Cuando llega un nuevo entrenador no es fácil, su trabajo es encomiable, los jugadores están asombrados de su capacidad de trabajo y estoy seguro que va a llegar a buen puerto y podemos conseguir esa comunión entre afición, entrenador y plantilla que nos llevará hacia arriba y coger una buena dinámica que nos lleve a Europa".

Comienzo de LaLiga: "Creo que el ambiente que había en el estadio el día del primer partido de Liga, ante el Valladolid, no lo recuerdo desde hace muchísimos años, siempre hemos tenido esos primeros partidos en agosto que siempre faltaba gente, que había incertidumbre, pero lo de ese día fue algo increíble, fue una explosión de alegría, ilusión y ganas, pero fue un partido atípico desde el principio. Con ese final de partido todavía más dramático con el gol del Valladolid casi en el último minuto. Luego ante el Barcelona hicimos un primer tiempo bueno pero el equipo luego se cayó, el Barcelona también es un equipo muy solidario, que presiona, en el uno a uno te ganan casi todos los duelos. Ante el Leganés teníamos ya la necesidad de ganarlo como sea y al final se consiguió".

El ambiente del Villamarín: "Si en algo estoy muy contento es de haber visto ese ambiente en estos dos partidos en casa, la afición se ha liberado de esa crispación y de siempre buscar algo negativo, han sido dos partidos para ponerle un 10 grandísimo a la afición. Vamos a Getafe y a ver si seguimos sumando puntos, siempre tendremos tropiezos porque hay grandes equipos, el Celta, el Athletic, la Real Sociedad, el Valencia... No va a ser fácil entrar en Europa pero tenemos ambición y vamos a lucharlo".