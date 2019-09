Diego Lainez: "No voy a bajar los brazos"

Diego Lainez no está consiguiendo jugar con regularidad en el Betis, pero el internacional mexicano no se rinde. Ya sabía cuando firmó que no sería fácil entrar en un equipo que tiene tan buenos jugadores del centro del campo en adelante. El atacante seguirá trabajando para convencer a Rubi para que le conceda un mayor protagonismo. En una entrevista en Canal Sur ha dejado claro que "no bajará los brazos".

No ha jugado mucho: "El Betis es un equipo bueno, grande, y al venir sabía que el nivel era más alto. Pero eso nos ayuda a todos, que la plantilla tenga tanta calidad nos sirve para mejorar a todos".

En busca de oportunidades: "Lo que quiero es jugar pero entiendo que tengo que trabajar para eso. Voy a trabajar para cuando me llegue la oportunidad no soltarla. Respeto mucho a los compañeros y si me quiero ganar un puesto tengo que seguir trabajando como hasta ahora".

Halagos a su llegada: "Todo ese tipo de cosas no me afectan en nada, nunca me afectó cuando se habló bien y ni cuando hay un bache. Me tocó antes pasar por algo igual y terminé haciendo las cosas bien. Mantengo los pies en la tierra, soy feliz y trabajando para hacer grandes cosas porque la calidad la tengo".

La posibilidad de una cesión: "Estoy feliz de estar en el Betis, sólo pienso en el Bets, es mi presente. Es un equipo al que quiero mucho y quiero aprovechar la oportunidad que me den".

Cambios en el Betis: "A Serra le aprecio mucho y agradecido por la oportunidad que me dio, al igual que el presidente".

Rubi y Setién: "Los dos son grandes entrenadores. Con Quique aprendí mucho y con Rubi también. Las dos formas de jugar nos ayudaran a todos para mejorar y crecer"?.

Aspiraciones del Betis: "El Betis es un gran equipo, peleamos por Europa, que es lo que queremos todos. La calidad en el plantel está para lograr grandes cosas".

Guardado y Chicharito: "Los dos han hecho una gran carera, han hecho diferencias en la selección mexicana, son referentes".

Olimpiadas de Tokio: "Eso es una ilusión y voy a trabajar para estar ahí. No voy a bajar los brazos y voy a hacer todo por tener minutos y jugar".