El Betis negocia con un receptivo Setién

Quique Setién podría haber estado ya de vuelta en el Real Betis, de no ser porque en el fútbol todo puede cambiar de un momento a otro. De hecho, el tanto 'in extremis' de Nabil Fekir ante el RC Celta, y su posterior celebración, la cual reflejaba unión y confianza en el técnico, evitó que ese mismo día fuese destituido Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.



Poco después, el técnico catalán tenía otro 'match ball', en el Santiago Bernabéu: si caía goleado, estaría en el calle. Pero, lejos de eso, sacó un punto, dejando el equipo una imagen digna. En el derbi perdió, pero sólo por un gol de diferencia y con cierta polémica, pues los heliopolitanos reclamaron dos posibles penaltis. Es decir, que tampoco era como para echarle.



Y ahí sigue, sentado en el banquillo del Betis, al menos hasta la visita del Valencia CF, pues en la planta noble hace mucho que se perdió la confianza en su trabajo y, obviamente, la comisión deportiva tiene que cubrirse las espaldas, ante una posible derrota y el consiguiente aumento de las opciones de caer en puestos de descenso. Que Leganés, Espanyol y Celta no sumen casi nunca es otra clave para entender por qué Rubi aún no ha sido destituido.



En ese contexto, el periodista Juan Bustos, de Canal Sur Radio, adelanta que el Betis ya está negociando con Setién y que en la entidad heliopolitana ya cononcen qué quiere el cántabro, receptivo, tanto en lo económico como en lo deportivo.





El Betis está negociando con Setién. En el club ya conocen las pretensiones del cántabro para volver, tanto económicas como deportivas. Si hay acuerdo estará pronto de vuelta en Sevilla con su equipo de trabajo. — Juan Bustos ?? (@juanbustos5) November 16, 2019

Ningún técnico foráneo conoce mejor la plantilla verdiblanca que un Setién que, además, ya tendría al '9' que tanto reclamó la pasada temporada (), además de unenrachado al que, a decir verdad, le sacó muy poco jugo el pasado ejercicio.Si el Betis cae ante el Valencia, pues, todo indica que el cántabro estará de vuelta, pero el fútbol es caprichoso, Rubi va a contar con otra bala y no querrá desaprovecharla, por lo que aún