Loren: de las críticas a la mayor contribución goleadora de LaLiga

Cuatro de los ocho goles de Loren no han servido al Betis para puntuar.

Se quejaba amargamente Quique Setién, cuando su Betis de toque cansino y horizontal no lograba ganar partidos, de que al equipo le había faltado "efectividad". Pero era extraño el día que el equipo ponía a sus delanteros de gol, dado que las transiciones tras la recuperación eran excesivamente lentas, que a los rivales les sobraba tiempo para rearmarse y que Loren Morón es más de aparecer que de jugar de espaldas.

Parecía, pues, que al marbellí le faltaba pólvora, que realmente no tenía nivel para ser el '9' verdiblanco, pero la teoría del cántabro se vino abajo nada más llegar otro entrenador.

Y no es que el juego del Betis con Rubi sea mejor, porque ni siquiera se le adivina al equippo un estilo, pero sí que hay algo que no se le puede negar: ataca rápido, verticaliza. Y eso está beneficiando al '16', que ha firmado ocho tantos (siete con la derecha y uno con la izquierda, y en tres de ellos asistido por Emerson) en 12 encuentros. O, lo que es lo mismo, en 872' (un tanto cada 109').

Su puntería, unida a la impericia del resto de compañeros, especialmente a un Borja Iglesias que sigue sin arrancara, le ha llevado a convertirse en el futbolista de LaLiga con una mayor contribución goleadora (53%), al haber firmado 8 de las 15 dianas del Betis hasta el momento.

Y no es nada baladí, pues la de Loren es superior, por ejemplo, a la de futbolistas top como Messi (24%), Benzema (36%) o Immobile (50%) y similar, por ejemplo, a la de Lewandowski (55%). Sumando su asistencia, además, la participación total de Loren en los goles del Betis sube hasta el 60%.

El problema para Loren es que, como el de El Gran Derbi, son desmasiados los goles con su firma a los que el equipo no ha sacado provecho, pues sus ocho tantos sólo han servido para que el Betis sume cinco puntos. Y es que entre el fútbol planísimo que proponía Setién y el 'suicida' de Rubi hay un mundo: si el equipo no deja de crear ocasiones para el marbellí y aumenta su rendimiento defensivo, comenzará a sumar muchos más puntos. Y eso lo tiene que lograr con Rubi, con Setién o con el entreador que sea, pues los tres de abajo no van a estar constantemente perdiendo.