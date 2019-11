Fekir saborea otra vez la gloria 'bleu'

Cinco minutos para Nabil Fekir, más el alargue, en el Albania-Francia de anoche. Dos meses y pico después -no jugaba desde el 10 de septiembre-, el atacante bético volvía a saborear las mieles de 'les Bleus', si bien, con la clasificación ya bajo el brazo, la otrora estrella del Lyon seguramente confiaba en salir de inicio. Finalmente, Deschamps apostó por Griezmann, Giroud y Ben Yedder arriba, entrando por Mbappé en el once el ex sevillista, que dejó su sitio a Fekir en el minuto 85, ya con el 0-2 vigente desde la media hora.

Interés colchonero

En otro orden de cosas, desde Italia apuntan que el Atlético de Madrid presentará el próximo verano una oferta formal a la Juventus por el atacante Paulo Dybala, petición expresa de su compatriota Diego Pablo Simeone, quien, siempre según la misma fuente ('fichajes.net'), seguiría de cerca también las evoluciones del mediapunta del Real Madrid James, sin sitio para Zidane, y el también medio ofensivo del Betis Nabil Fekir, que está siendo indiscutible para Rubi.

Mandi, una racha para enmarcar

Por su parte, Aïssa Mandi, titular indiscutible para Djamel Belmadi en el eje de la zaga de la selección de Argelia, acumula 431 minutos con la portería de los 'Zorros del Desierto' a cero, precisamente desde que una mano suya en el área permitiera que el nigeriano Ighalo firmara el momentáneo empate (el duelo quedó 2-1) en las 'semis' de la Copa de África que acabaron ganando los magrebíes, que no pierden un duelo desde hace trece meses (16-10-2018, contra Benín). El del ex nazarí fue el único tanto encajado por Argelia en el torneo (más la tanda de penaltis contra Costa de Marfil). Luego, llegaron la final de la CAN (0-1), tres amistosos (0-1, 1-1 sin Mandi y 3-0) y el 5-0 a Zambia del jueves. Hoy, test en Botsuana.