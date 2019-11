Bartra agradece la "confianza" de Setién y elogia a Rubi y Joaquín

Marc Batra, improvisado pivote defensivo del Real Betis durante las últimas jornadas, ha concedido una entrevista al medio alemán Sport.de en la que habla, además de su paso por el Borussia Dortmund o de un Pep Guardiola que tuvo en el FC Barcelona antes de que el técnico se marchara al Bayern Munich, de su llegada a Heliópolis y de varios nombres propios, como los de Setién, Rubi o Joaquín.



Su salida del Dortmund

"Si he aprendido algo allí, es cuán importante es no perder el tiempo. Fui un jugador importante con Peter Bosz, antes de lesionarme y tuve que jugar como lateral. Luego el entrenador cambió y yo empecé a tener menos protagonismo, pero me llamaron de la selección española y era el Mundial aquel verano. Me llegó la oportunidad del Betis y regresé a España. El Betis ha estado muy preocupado por mí y tiene una gran hinchada. Sabía que era una buena oportunidad para comenzar donde lo dejé en Alemania. Mis primeros meses en Sevilla están entre los mejores y más importantes de mi carrera profesional. Principalmente, por la confianza que Quique Setien y los aficionados depositaron en mí. Ganamos muchos juegos y tuve muchos miutos para poder hacerme un hueco en el equipo nacional. Además, también tuve a mi segunda hija, por lo que estos cinco meses fueron muy exitosos".

"Al final, no fue suficiente para ir al Mundial, pero estuvo muy cerca... He sido feliz con Betis, en la ciudad, con mis compañeros de equipo y LaLiga desde el primer día. Creo que es la mejor liga, en la que se unen los mejores jugadores del mundo. El nivel ha aumentado en los últimos años; la competencia es increíble. Lo disfruto".

Sobre Rubi

"Rubi es un entrenador que prefiere la posesión y que busca un equipo cohesionado. Es alguien que controla todos los aspectos del juego. De todos modos, no todos los partidos han salido como deseábamos. Sin embargo, creo que nos estamos convirtiendo en un equipo que sabe jugar con y sin balón".

Joaquín, el líder

"Él es nuestro líder, cuando se trata de humor y alegría. Pero también futbolístico. Él es, por así decirlo, el termómetro en el vestuario. Si necesitamos una inyección positiva, él está allí. Se las arregla para hacernos sentir mejor. Si tiene que hacerlo, también es el primero en ponerse serio. Eso ayuda en todos los sentidos. Es un jugador con una gran experiencia; ahora tiene alrededor de 38 años. Eso es increible. He jugado con muchas personas geniales. Recuerdo a Dani Alves, por ejemplo. Pero Joaquín es un tipo gracioso. Es uno de esos jugadores que te gusta recordar porque tiene un gran impacto en el equipo".