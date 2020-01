Ismael, año y medio; Camarasa, sin obligación

Betis y Alavés negocian sus cesiones.

El Betis y el Alavés siguen negociando las cesiones de Camarasa e Ismael al conjunto babazorro. Las conversaciones están avanzadas para ambos préstamos, que en principio irían sin opciones de compra para el cuadro vitoriano.

Ismael jugará como cedido un año y medio en Mendizorroza. El centrocampista comprendió que no iba a tener minutos en el Betis y ha decidido salir a otro conjunto de Primera división. Jugará en el primer equipo, que ha sufrido la baja de Pina para el que Garitano ha pedido refuerzos en esa demarcación.

Por su parte, Camarasa afrontará su segunda cesión del curso y la tercera seguida tras los préstamos a Cardiff y Crystal Palace. El valenciano ya cuajó una gran temporada en el Alavés justo antes de su fichaje por el Betis e intentará volver a relanzar su carrera en la entidad vasca.

Ninguno de los dos tendrá, en principio, opción de compra y por motivos diferentes. En el caso de Ismael, porque el Betis quiere volver a contar con él tras su cesión y no depender de los deseos del Alavés. En cuanto a Camarasa, la idea del Betis era incluir una obligación de compra en caso de permanencia del Alavés en LaLiga, pero no ha habido acuerdo en ese punto, por lo que no se ha fijado opción de compra para volver a tener la sartén por el mango en verano.