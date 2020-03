Carvalho: "No soy lento, lo parece mi forma de jugar, como Busquets"

"Quien me entrena sabe que no soy lento. Lo que parece lenta es mi forma de jugar, que son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, Sergio Busquets es un jugador lento, pero usa muy bien sus características; es como yo", asegura William Carvalho en una entrevista con Eleven Sports Portugal que se lanzará esta noche en España, si bien el medio de comunicación fue filtrando cortes a la prensa del país vecino. Sobre sí mismo y sobre otros nombres propios del balompié luso.

Por ejemplo, en otro de los extractos de la charla con el mediocentro heliepolitano, éste analiza a Jorge Jesús, su preparador en el Sporting Clube y actualmente responsable del Flamengo: "Tiene una manera diferente de mostrar su pasión por el juego. (En Brasil) no estaban acostumbrados a ver entrenadores con esta adrenalina. Me río mucho. Yo era su jugador, así que no es nada nuevo para mí, sino otro episodio. El míster es un gran entrenador y está en un gran club".

El tercero de los cortes versa sobre Joao Félix, la gran promesa de su país (de adopción, pues Carvalho es angoleño de nacimiento), que está tratando de acoplarse al conjunto colchonero y a LaLiga, muy diferente a la Liga: "Es un jugador joven, que tiene mucho talento y, ciertamente, ganará en el Atlético. Todavía tiene mucho que dar; demostrará todo su talento durante estos años en Madrid y dará mucho al equipo portugués".