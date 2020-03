El Betis se lleva 'El Gran Derbi' ante el Sevilla con gol de oro

No era 'El Gran Derbi' que sevillistas y béticos esperaban pero tras el confinamiento en las casas ordenado por el Gobierno para combatir la pandemia de COVID-19 durante al menos 15 días, Sergio Reguilón y Borja Iglesias organizaron un derbi sevillano en el FIFA 20 con Ibai Llanos como maestro de ceremonias a través de su canal de Twitch.

Con cada futbolista a los mandos en su propia casa y Courtois entrando en la previa del duelo para apostar "por el Betis", ambos jugaron un partido de nueve minutos. "La presión para él", decía Reguilón que se autodeclaraba poco más que un novato en el juego, a lo que Ibai le vacilaba dutante el partido por su poca destreza a los mandos.

El sevillista apostó por el siguiente once: Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega, Óliver Torres; Ocampos, Suso y Munir. Por su parte, Borja Iglesias apostaba por un once con dos delanteros: Joel; Emerson, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Joaquín, Carvalho, Canales, Fekir; Borja Iglesias y Loren.

Y fue Reguilón el que se puso por delante con goles de Óliver Torres y Munir pese al dominio inicial del Betis de Borja Iglesias, motivo por el cual Ibai le vacilaba al sevillista con un: "¡Le ha dado el mando a un amigo!". Pero duró poco la alegría para el lateral del Sevilla pues el delantero del Betis remontó antes del descanso con un doblete de Loren y un tanto del propio Borja, que ampliaría la ventaja al comienzo de la segunda parte.

"¿Has visto la reacción de Lopetegui?", decía Reguilón tras una ocasión fallado por Koundé. Con el 2-4 para los béticos, de nuevo Óliver Torres volvía a marcar para el Sevilla y poco después Munir empataba un Gran Derbi como muchísimos goles. Y volvía de nuevo a ponerse por delante el Sevilla de Reguilón con un golazo de Suso por la escuadra.

Pero ahí estaba Loren para aprovechar un fallo de Reguilón en la salida de balón del Sevilla y hacer el 5-5 con una gran definición dentro del área. Con el empate a cinco se llegó al final del encuentro que finalmente se decidió por el gol de oro, es decir, el primero que marcara el sexto se llevaba el derbi. Y ese fue el Betis con un gol del propio Borja Iglesias.

"Hemos merecido ganar, el equipo ha estado bien, pero al final el rival ha metido un gol más que nosotros. Al final estamos aquí para entretenernos y pasar este trance lo mejor posible", analizaba Reguilón al final del partido. "He vuelto fuerte tras el parón. No domino mucho la fase defensiva y al final he podido ganar con el gol de oro", admitía por su parte Borja Iglesias.