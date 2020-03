El Granada no descarta vender a Rui Silva

El Granada no descarta vender a Rui Silva

No cabe duda de que, a día de hoy, Rui Silva es el gran activo de la plantilla del Granada, por lo que el club rojiblanco, cuya primera intención es ampliar el contrato que les une hasta el 30 de junio de 2021 y, de paso, la cláusula de rescisión del mismo, fijada en 15 millones de euros, una cantidad más o menos asequible, tampoco desdeña la opción de un traspaso que deje una buena cantidad, lo más cercana posible al listón antes mencionado.

La sartén está en las manos del cancerbero, que ha expresado, como también desliza su entorno más directo, la disponibilidad a continuar, agradeciendo la confianza que han depositado en él en el Nuevo Los Cármenes, donde, por otra parte, tiene garantizada la titularidad. Rui Silva tiene entre ceja y ceja optar a la selección portuguesa, después de participar con la sub 21, una circunstancia que se volvería más factible de tener continuidad y de seguir llamando la atención de propios y extraños con su rendimiento.

Por todo lo anterior, si el luso no fuerza para marcharse y acaba renovando, el Granada recuperaría el mando en plaza, pues exigiría, seguramente, una cantidad superior por su cancerbero, teniendo como respaldo que el interesado no se encontraría ni mucho menos a disgusto. Además, puede que el Betis no suba esa puja por Rui Silva, pero Benfica y Oporto estarían más por la labor de recuperar a un producto del país con tanto presente y futuro.

Resta por saber si el campeonato va a continuar y, en ese caso, cómo quedarían los nazaríes, pues una hipotética clasificación para competiciones europeas -ahora mismo, los de Diego Martínez son novenos, con 38 puntos, a siete del sexto y a cuatro del séptimo, que sellaría el pasaporte casi seguro de ganar la Real la Copa- arreglaría el presupuesto y convertiría en innecesaria cualquier venta importante.