Tello: "Estoy muy a gusto en el Betis"

El bético Cristian Tello aprovechó este fin de semana de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 para someterse a una ronda de preguntas de los seguidores a través de la red social Instagram. Momento de esparcimiento en el que el de Sabadell no dejó pasar la ocasión de recalcar su identificación con el proyecto verdiblanco y lo "a gusto" que se siente en Heliópolis. "Yo sigo trabajando al máximo para jugar el máximo de minutos y darlo todo por esta camiseta", manifestó.

Al catalán no le vino nada bien el parón liguero obligado, ya que el gol frente al Real Madrid volvió a ponerlo en el 'escaparate' con visos a tener más protagonismo en el esquema de Rubi en la recta final de LaLiga. "Sinceramente, es difícil de explicar la sensación del último gol. A ningún jugador en el mundo le gusta fallar ocasiones y a mí no me estaban entrando... Sólo se me vino a la cabeza mi mujer y mi familia, que son los que han estado día a día sufriéndolo todo", aclaró sobre la inyección de optimismo que le suministró su acierto de cara a portería frente a los blancos.

De hecho, esta temporada no está teniendo todo el protagonismo que desearía, ya que aunque Rubi dispuso de él en 18 de los 27 encuentros disputados hasta la detención de la competición, apenas estuvo 447 minutos sobre el césped, en los que sólo fue capaz de perforar el arco de los de Zinedine Zidane.

Tello admitió llevar con filosofía el confinamiento por el Estado de Alarma, que se prolongará de momento en España hasta el próximo 26 de abril, y se mostró en sintonía con el mensaje enviado constantemente tanto por las autoridades como desde los medios de comunicación. "Aguantando y con muchas ganas de que todo vuelva a la normalidad y podamos disfrutar de todo lo que valorábamos tanto... Pero, ahora, quédate en casa", afirmó el verdiblanco, que confesó que el aspecto que menos le gusta del mundo del fútbol es la exposición ante las críticas.

"La libertad que la gente cree que tiene para criticar cualquier aspecto de nuestra vida excusándose en que somos figuras públicas. Y cuando esa 'libertad' se junta con la mala educación, ya...", se quejó el bético a la pregunta de un aficionado.

Durante la distendida charla virtual, Tello tuvo tiempo de aclarar que lo que más disfruta de su experiencia en Heliópolis pasa por las sensaciones al saltar al verde, por "cómo está el estadio cada semana" que juegan en casa "y toda la gente" que tienen "detrás". Además, destapó quién ejerció de cicerone a su llegada a la entidad de las trece barras. "Desde el primer día que llegué estuve con Camarasa. Estuvimos juntos en el hotel y compartíamos prácticamente todo", se sinceró.

El extremo del Betis también lanzó un guiño a su buen amigo Iker Casillas, con quien coincidió en el Oporto y al que no pudo evitar vacilar al ser cuestionado por el guardameta ante el que más le costó marcar. "Mejor diré al que siempre fue más fácil marcarle...", aseguró adjuntando una fotografía en compañía del exmadridista.