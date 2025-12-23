Dmitrovic confiesa el error que cometió en el Sevilla y reconoce que habría hecho un 'Joan García': "¿El Betis? Nunca digo que no"

El ex portero del Sevilla, ahora a un alto nivel en el Espanyol, reconoce que se equivocó en su estrategia en Nervión, a la par que afirma que se habría planteado 'hacer un Joan García' con el Betis en su etapa blanquirroja

Marko Dmitrovic aterrizó en el Sevilla el verano de 2021 después de rendir a un alto nivel en el Eibar y le tocaba competir por la titularidad con Bono, desafío que se tomó muy a pecho, como el mismo ha reconocido en una reciente entrevista.

Tanto que considera que la presión que se autoimpuso le pasó factura y le lastró en su paso por el Ramón Sánchez-Pizjuán, señalándolo como su mayor error como sevillista.

"En el Sevilla tenía mucha presión por rendir al máximo"

"Puede ser que yo en Sevilla asumiera un reto: suplir a Bono, ser una mejor versión que Bono, y fue un error. Yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo y luego cada uno actúa de diferente manera dentro de un grupo. Pues puede ser que en Sevilla quería ser Bono número 2 y era un error, yo tenía que actuar al 100% y eso quizás puso una sobrepresión en mí", apuntó en Sport el actual meta del Espanyol, que insistió en que se equivocó de raíz con dicha actitud.

"Eso lo valoro como un error, no disfruté mucho, tenía mucha presión por rendir al máximo, pero tienes que trabajar bien, disfrutar bien y luego las cosas salen. Esa es la forma que estoy tomando ahora, disfruto día a día. No quiero sustituir a nadie, quiero ser el mejor Marko dentro y fuera del campo, me siento genial y espero que siga así la misma racha", apuntó el serbio, que añadió: "Siempre cuando cometes errores intentas corregirlos. A veces necesitas más tiempo para aceptarlos y valorarlos como un error. Al final, vivimos en un deporte donde los errores son normales. Cada día es una opción de mejorar a nivel mental, personal, profesional, en aspectos técnicos, tácticos del fútbol, cosas también fuera del fútbol...".

Dmitrovic asegura que ficharía por el Betis: "Nunca digo no"

Además, fue cuestionado sobre el hecho de que Joan García, al que sustituyó en el Espanyol, dejara el club perico para marcharse al eterno rival y si él hubiera sido capaz de poner rumbo al Betis.

"Son cosas que pasan en la vida. Yo nunca digo 'no' a nada porque nunca sabes qué puede pasar en la vida. Cada uno es dueño de sus decisiones, Joan tuvo una cláusula que él decidió ejecutar. Yo solo voy a decir que gracias a ese traspaso yo creo que el Espanyol hizo una muy buena plantilla este año. Al final cada persona es diferente, yo te puedo decir una cosa, luego si la hago o no… Pues para qué vale hablar, cada uno tiene derecho a decidir por sí mismo. Cada uno decide tener consecuencias o trofeos en su espalda, él optó para sí mismo esa decisión y le deseo toda la suerte del mundo, menos cuando nos enfrentamos a él, que no haga los partidos que suele hacer", señaló Dmitrovic, titular indiscutible en un Espanyol lanzado y con un magnífico rendimiento.

