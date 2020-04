Edu y la nostalgia por un cuarteto que hizo historia en el Betis

No hace mucho, en el Betis llegaron a convivir cuatro brasileños -Denilson, Assunçao, Oliveira y Edu-. Juntos vivieron una temporada mágica e histórica, la 2004/2005, en la que el equipo de La Palmera terminó ganando la Copa del Rey en el Vicente Calderón y clasificándose para la Champions.



Con mucho tiempo para pensar y echar la vista atrás estos días, uno de los integrantes de ese cuarteto recuerda con cariño y cierta morriña aquellos años, en los que rozaron el cielo con la punta de los dedos y alguno, también, incluso el infierno.



Un nostálgico Edu ha compartido con todos sus seguidores en Instagram algunas instantáneas de los años en los que convivieron juntos en Heliópolis. Instantáneas que acompaña de un texto: "Este cuarteto de brasileños (en alusión a la imagen). Efectivamente fue un imenso placer haber jugado y disfrutado con vosotros", escribe curiosamente en español.



Aquella generación de brasileños, posiblemente la más importante en la historia del club, se inició con Denilson en 1998. El habilidoso extremo se convirtió en aquel momento en el fichaje más caro de la historia del club, un título que ha ostentado hasta hace bien poco. Permaneció en el club durante siete temporada, marchándose en 2005, tras proclamarse campeón de la Copa del Rey y dejar al equipo clasificado para la Champions.



No fue hasta 2002 cuando llegó el segundo integrante de este sin par cuarteto, Assunçao, que se convirtió en el fichaje estrella de aquella temporada y pronto se ganó el cariño de la grada, permaneciendo en el club hasta 2007, cuando se marchó a los Emiratos Árabes.



Justo en 2004 se unieron Oliveira, que ha estado en dos etapas en el club, entre 2004 y 2006 y la temporada de infausto recuerdo para los béticos 2008/2009, y Luis Eduardo Schmidt, que ha pasado a la historia por el gol con el que salvó al equipo del descenso de forma agónica en Santander en 2007.