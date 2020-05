Mandi sigue pasando cortes en el Lyon

El Olympique de Lyon se ha marcado como prioridad para la 2020/2021 reforzar su zaga y ya ha reducido su lista de candidatos a un último corte de sólo tres o cuatro nombres, entre los que sigue el central del Betis, Aïssa Mandi.

Según informa L'Equipe, el club francés ha deshojado la margarita y se ha quedado en la agenda con el argelino, que entrará en su último año de contrato en Heliópolis; con Marash Kumbulla (20 años, del Hellas Verona) y con Kevin Akpoguma (del Hoffenheim alemán). No obstante, según ha podido saber este periódico, en los últimos días el Lyon también ha avanzado mucho en la contratación de Robson Alves 'Bambu' (22 años, del At. Paranaense); aunque las fuentes consultadas no aseguran que estas gestiones puedan ser incompatibles con fichar a alguno de los tres centrales anteriormente citados.

La prensa de Francia lleva meses vinculando a Mandi con el Lyon e incluso recurren a las buenas relaciones entre los clubes tras el traspaso de Nabil Fekir el pasado verano, una operación en la que el Lyon se reservó un 20 por ciento de cara a una futura venta.

Además, desde Inglaterra, el nuevo fondo árabe que va a comprar el Newcastle filtró varios posibles fichajes y en esa lista estaban Mandi y el propio Fekir.

En el Betis observan toda esta polvareda con cautela y con cierta distancia. Confían en que el central africano, quien llegó en 2016 del Reims por sólo 2,7 kilos, acabe firmando una renovación que, en enero, parecía ya inminente.

Después de meses de tira y afloja, club y jugador parecían estar cerca de llegar a un acuerdo para ampliar tres o cuatro cursos más su estancia en La Palmera y para subir su cláusula de rescisión hasta los 50 millones (la idea inicial era doblar los 30 kilos que cuesta a día de hoy).

La situación tan particular por la pandemia del coronavirus ha hecho imposible abordar esa reunión con su agente en la que todo debía empezar a dilucidarse, para bien o para mal. El obligado retraso de esta cita y su 'oportuna' coincidiencia con el interés del Lyon, Newcastle o Atlético, hace dudar más al Betis, que tiene claro que, en caso de salir, no lo hará por menos de 15 o 20 kilos.