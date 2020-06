Betis: Rubi, en el aire; Alexis y Merino, en la recámara.

El empate cosechado en la noche de ayer por el Betis de Rubi ante el Granada ha abierto el debate en la cúpula directiva sobre la idoneidad de destituir o no al técnico catalán ahora. Su crédito más allá de esta temporada está agotado tras la derrota en el derbi pero el empate de ayer podría acelerar los acontecimientos, no por el punto cosechado sino por la imagen mostrada tanto ayer como en el derbi.

Haro y Catalán manejan varios nombres de poderío, pero todos ellos de cara a la próxima temporada. Son técnicos con experiencia en la elite y en banquillo de nivel pero esos técnicos podrían llegar una vez finalizada la temporada. De ahí, que ahora se esté debatiendo en la planta noble la posibilidad de buscar un entrenador interino hasta final de temporada.

Y es que hay varios factores a tener en cuenta. En Heliópolis se tiene muy presente las cuentas y destituir a Rubi ahora implicaría pagarle un finiquito considerable ya que firmó por tres temporadas. Y en este punto, Abc desvela un punto importante a tener en cuenta en el contrato del técnico.

Al no estar matemáticamente descartado el objetivo de Europa, pues restan 27 puntos en juego, el Betis estaría obligado a negociar la rescisión del contrato con sus representantes. Si no hubiera opciones matemáticas, no habría esa necesidad.

Opciones interinas

Si finalmente se toma la decisión de destituir a Rubi, hay varias opciones encima de la mesa, todas ellas de carácter interino. La más probable y lógica sería la más cercana, es decir, tirar de Alexis Trujillo, actual coordinador del área deportiva, y Marcos Álvarez, preparador físico. De hecho, ambos ya ejercieron como técnicos en la gira por Estados Unidos tras la marcha de Quique Setién.

Otra de las opciones, como también desvela Abc, puede ser la de Juan Merino, que está integrado en la direción deportiva verdiblana y que ya fue primer entrenador del Betis en dos ocasiones (2014/2015 y 2015/2016)

Habrá que estar atentos a las próximas horas. Hay tiempo hasta el próximo encuentro, que será el sábado en San Mamés (14:00 horas), veremos si es Rubi u otro el que se sienta en el banquillo visitante....