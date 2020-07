Joel pide un "momento de reflexión"

Tras la conclusión de la presente temporada, muchas son las voces que se alzan debido a los malos resultados cosechados a lo largo de los meses por la entidad heliopolitana. Un Betis que pretendía volver a Europa se ha acabado dando de bruces con la realidad y necesita ahora mismo, más que críticas, una buena autoreflexión sobre lo sucedido y sobre a dónde quiere ir.

Así ha mostrado su parecer Joel Robles, guardameta bético, en las redes sociales colgando una publicación a la que le adjuntó este texto: "Se acabó la temporada. Todos sabemos que no fue buena y no se cumplió el objetivo que se propuso. Es duro aceptar el año, sí, pero en el fútbol hay que tener la suficiente humildad de que nadie te regala nada. Momento de reflexión para todos. Como esta profesión es tan bonita y te da muchas oportunidades, el año que viene, a por todas. Yo no me voy a rendir. Tengo muy claro que todos en la misma dirección, el Real Betis es imparable", concluyó.

Una instantánea con la elástica verdiblanca en la que quiso mostrar a todos sus seguidores el sentir de decepción de la plantilla y del proyecto en general, así como de la ambición y deseo por hacer una buena campaña el curso que viene.