Joaquín: "Un entrenador como Pellegrini te hace soñar a lo grande"

Desde Malibú de Ses Salines (Ibiza), Joaquín analizó la temporada del Betis con su amigo Labi Champion en el rinconcito que tiene este último en Radio Marca, incidiendo en sus últimas declaraciones al terminar la 19/20. "Estoy decepcionado y triste. Lo dije en su día, que la campaña ha sido un fracaso. El equipo estaba confeccionado para pelear por Europa y ni nos hemos acercado. Verte ahí abajo, con el presupuesto, la filosofía y el proyecto que hay estos años en el Betis, te duele", reconoció el portuense, que aboga por un cambio de chip rápido.

"Hay que levantarse, ilusionarse y afrontar la temporada que viene con la idea de que, por historia, por idea, por identidad, por el club y por la afición, tenemos que pelear por Europa", asegura el capitán verdiblanco, que entiende que la llegada de Manuel Pellegrini ayudará a que se reverdezcan los laureles en Heliópolis: "Viene un entrenador con una identidad muy marcada, con una filosofía que, si sale bien, puede encajar a la perfección en el proyecto del club. Tiene una trayectoria y un bagaje de mucho nivel por donde ha entrenado y los años que lleva en la elite".

Y es que Joaquín sabe de lo que habla: "Lo tuve dos años en el Málaga. Tener un entrenador como Pellegrini te hace soñar a la grande. Para ello, el '17' seguirá sumando récords a su ya de por sí dilatada trayectoria: "Hasta mi hija me pregunta que si voy a estar otro año más... Pero luego le explico lo que significa el fútbol para mí y mi Betis, y me dice que no me retire. Lo que estoy disfrutando estos años nunca me lo pude imaginar".