Joaquín volverá a cruzarse con Koeman, el de las "cinco o siete botellas de vino"

Koeman será oficialmente entrenador del Barça en las próximas horas y regresará a la Liga española 12 años después de su primera y única experiencia. Sólo estuvo unos meses en el Valencia en la 07/08, que le valieron para ganar una Copa, pero a punto estuvo de dar con el equipo che en Segunda y acabó enfrentado a toda la plantilla. Uno de aquellos pupilos lo sufrió especialmente y, tras este tiempo sin coincidir, este año se lo volverá a cruzar. Se trata de Joaquín Sánchez, quien vivía su segunda temporada en el Valencia y todo lo ocurrido aquel año contribuyó a que saliera de la selección justo cuando empezaba su ciclo glorioso.

El de El Puerto fue el que mejor expresó lo que había vivido el vestuario con el técnico holandés, aunque lo hizo después de que Koeman, a su regreso a Holanda, le criticara desde la distancia. "En cinco meses ha destrozado el equipo y tiene la poca vergüenza de no despedirse del vestuario y decir las cosas a la cara. Antes de irse yo le dije las cosas bien claras y a la cara. Y duele que ahora haga esas declaraciones -criticando al equipo- en su tierra", señaló entonces el capitán bético, quien fue más allá: "Ha demostrado ser mal entrenador y de buena persona tiene poco. En los últimos partidos quería imponer un sistema que no... Que no tiene cojones ni de explicarlo. Así es complicado que el futbolista haga lo que tú quieras. Pero es que no tiene cojones ni para eso. Había veces que teníamos que explicar nosotros en la pizarra cómo debíamos jugar. Nosotros mismos teníamos que levantarnos y dibujar en la pizarra nuestros fallos", apuntaba.

"No hablaba con ningún jugador, todo era a través de Bakero -su segundo- (...) Se ha ido con mucho dinero, jodiendo a todos los jugadores que ha jodido y dejando al Valencia en pésimo lugar y ahora tiene la poca vergüenza de desprestigiar a personas como yo desde Holanda. Ya me gustaría a mí ser la mitad de listo que él, habiéndose llevado siete millones de euros en cinco meses", reiteraba el portuense después de que el propio Koeman dijera de él que "costó 30 millones", pero que su rendimiento fue "de 30 euros".

Pero Joaquín fue más allá y esta última frase es la que, al cabo de los años, aún se recuerda: "De lo único que se preocupaba era de tener cinco o siete botellas de vino en la cena. Vamos, que se acostaba calentito".

Joaquín expresó lo que, poco a poco y al cabo de los años, han ido diciendo con menos contundencia Albelda o Cañizares, a los que, junto a Angulo, Koeman apartó del equipo.

Este año volverán a encontrarse sobre un terreno de juego. Ante el Barça, ni a Joaquín ni a nadie le hace falta motivarse de forma especial para dar el máximo. Esta próxima temporada, aún menos.